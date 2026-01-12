HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 12-1: Điểm danh những "ông lớn" xuất khẩu

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay hồi hộp đợi giá mới trong một tuần dự báo có nhiều biến động

Hôm nay, 12-1, các sàn giao dịch chính trên thế giới như London – Anh và New York – Mỹ, sẽ hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam). 

Cà phê Việt chủ yếu xuất khẩu

Thị trường tạm thời ghi nhận các mức giá khởi điểm lần lượt là 3.903 USD/tấn; Arabica 7.880 USD/tấn cho cùng kỳ hạn giao tháng 3-2026. 

Một số chuyên gia dự báo giá cà phê tuần này sẽ có nhiều biến động, chủ yếu do ảnh hưởng thị trường vốn hơn là cung – cầu.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước bắt đầu ở mức bình quân 97.600 đồng/kg, thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Dù tốc độ tiêu thụ cà phê trong nước tăng nhưng Việt Nam chủ yếu vẫn là xuất khẩu cà phê, chiếm khoảng 85%.

Giá cà phê hôm nay 12-1: Điểm danh những "ông lớn" xuất khẩu - Ảnh 1.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (thương hiệu L'amant Café) dẫn đầu xuất khẩu cà phê nhân năm 2025

Doanh nghiệp Việt mạnh về xuất khẩu nguyên liệu

Năm 2025. theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), ở mảng cà phê nhân, doanh nghiệp ngoại chiếm 28% thị phần (về khối lượng lẫn giá trị) về xuất khẩu cà phê nhân còn các doanh nghiệp trong nước chiếm 72% thị phần; trong khi ở mảng cà phê chế biến (rang xay, hòa tan...), các doanh nghiệp ngoại áp đảo thị phần.

Dẫn đầu xuất khẩu cà phê nhân năm qua là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 156.700 tấn; vị trí thứ 2 là Công ty CP Tập đoàn Intimex 156.000 tấn; vị trí thứ 3 là Công ty LDC Việt Nam (khối ngoại) 114.500 tấn; tiếp theo là Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk 14.200 tấn và thứ 5 là Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities 87.900 tấn.

Ở mảng cà phê chế biến cả 5 vị trí dẫn đầu đều là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lần lượt là: Nestlé, Outspan, Iguacu, cà phê Ngon, Sucafina.

Các thương hiệu Việt có mặt trong danh sách 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chế biến có: Trung Nguyên, SASCO, Intimex, Vinacafé Biên Hòa, An Thái, Thuận An,…

Giá cà phê hôm nay 12-1: Điểm danh những "ông lớn" xuất khẩu - Ảnh 1.

giá cà phê hôm nay Vĩnh Hiệp Intimex giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
