Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 11-1: Giảm, cà phê ngoại đổ về Việt Nam nhiều

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đang ở mốc dưới 100.000 đồng/kg giữa lúc cà phê ngoại đổ về Việt Nam nhiều

Hôm nay, 11-1, thị trường cà phê không có giá tham chiếu trên sàn London – Anh và New York – Mỹ. Giá cà phê hôm nay trong nước ghi nhận ở mức 97.600 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg so với cuối tuần trước. 

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta tạm thời ở mức 3.903 USD/tấn, còn Arabica là 7.880 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm trước, giá Robusta thấp hơn 13% nhưng Arabica cao hơn 25% do Robusta tăng nóng ở vụ trước.

Giá Robusta hạ nhiệt giữa bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam, Indonesia nhiều lên.

Giá cà phê hôm nay 11 - 1: Giảm giá , tăng nhập khẩu cà phê Việt Nam - Ảnh 3.

Cà phê Peru giới thiệu tại một sự kiện ở Việt Nam

Một thành viên Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết năm qua, giá cà phê Robusta Việt Nam cao nhất thế giới. Do đó, với những đơn hàng không bắt buộc sử dụng cà phê Việt Nam, các doanh nghiệp thường chọn nguồn cung rẻ hơn thay thế.

VICOFA thông tin, trong cả năm 2025, Việt Nam nhập khẩu khoảng 166.800 tấn cà phê, với kim ngạch 945 triệu USD. Trong đó, gần 90% là nguyên liệu và xu hướng nhập khẩu ngày càng tăng.

Trước đó, khi tổng kết niên vụ (tính từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025), VICOFA cho biết Việt Nam nhập 110.000 tấn cà phê, giá trị 560 triệu USD. Điều này cho thấy hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp tập trung vào những tháng gần đây.

Giá cà phê hôm nay 11 - 1: Giảm giá , tăng nhập khẩu cà phê Việt Nam - Ảnh 4.


Giá cà phê hôm nay 9-1: Đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 9-1: Đồng loạt giảm

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay giảm với cả Robusta và Arabica, trong khi dự báo tiêu thụ toàn cầu vẫn tăng kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 8-1: Robusta giảm, Việt Nam bùng nổ xuất khẩu

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm trở lại với Robusta nhưng tăng với Arabica khi loại cà phê này vẫn mất mùa

Cà phê lập kỷ lục xuất khẩu 9 tỉ USD: Chủ tịch VICOFA nói gì?

(NLĐO) – Đây là kỷ lục mà ít người trong ngành dám nghĩ tới bởi mục tiêu của ngành 5 năm trước đây là xuất khẩu được 6 tỉ USD vào năm 2030

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica cà phê Indo cà phê nhập khẩu
