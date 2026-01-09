Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 9-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm nhẹ 10-11 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 20-40 USD/tấn.

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 11 USD/tấn, còn 3.928 USD; giá Arabica giảm 40 USD, còn 8.210 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mốc 98.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê gần đây ít biến động mạnh

Giá cà phê gần đây chỉ biến động nhẹ khi thị trường không có nhiều diễn biến mới.

Nhìn chung, dự báo sản xuất và tiêu thụ cà phê vụ này đều ở mức kỷ lục.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, niên vụ này tiêu thụ cà phê ở mức kỷ lục 173,9 triệu bao (mỗi bao 60 kg), tăng 2,3 triệu bao so với niên vụ trước.

Sự tăng trưởng này đến từ hầu hết các thị trường tiêu thụ cà phê hàng đầu như EU (tăng 659.000 bao), Mỹ (tăng 330.000 bao), Brazil (tăng 310.000 bao), Philippines (tăng 560.000 bao)…

Nhập khẩu cà phê của EU dự kiến tăng mạnh 800.000 bao, Mỹ tăng 400.000 bao, Nhật Bản và Nga tăng lần lượt 185.000 bao và 100.000 bao.

Các thị trường nhập khẩu nhiều hơn nhu cầu chủ yếu để bù đắp lượng tồn kho thấp trước đó.



