Giá cà phê hôm nay tăng rất mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng 12-8 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên cả hai sàn quốc tế đồng loạt tăng mạnh. Trên sàn London (Anh), giá cà phê Robusta tăng 4,39-4,84% trong khi trên sàn New York (Mỹ), giá Arabica tăng 3,33-3,84%.

Ở kỳ hạn giao tháng 11-2025, giá Robusta tăng 154 USD/tấn, đạt 3.664 USD. Còn Arabica kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 260 USD, lên 6.920 USD/tấn.

Với kỳ hạn gần nhất (tháng 9-2025), giá Robusta đạt 3.728 USD/tấn, tăng 167 USD; Arabica chạm 7.070 USD/tấn, tăng 250 USD – mức cao nhất trong nhiều tháng.

Diễn biến này dự kiến sẽ kéo giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh từ mức khoảng 104.000 đồng/kg trước giờ sàn London mở cửa.

Giá cà phê đã hồi phục mạnh mẽ

Điều gì đang xảy ra?

Theo chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình, giá cà phê liên tục tăng gần đây đã đưa Arabica lên cao nhất 7 tuần, còn Robusta cao nhất 1 tháng qua.

Một thông tin kích giá cà phê lên là số liệu xuất khẩu tháng 7-2025 của Brazil chỉ đạt 161.000 bao, giảm đến 20% so với cùng kỳ, trong khi nước này chỉ mới thu hoạch hồi tháng 5-2025, nguồn cung đáng lý phải rất dồi dào do được mùa.

Hiện tại, thuế đối ứng từ Mỹ vẫn treo lơ lửng khiến các hoạt động mua bán cầm chừng để theo dõi thông tin.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Danh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông trại Ede (thương hiệu Miss Ede, tỉnh Đắk Lắk - xuất khẩu cà phê sang Mỹ), cho hay đang tạm dừng, chờ các thông báo chính thức cũng như mặt bằng giá ổn định hơn.

So với trước đây, giá cà phê trên sàn ở mức thấp trong khi giá cà phê trong nước ở mức cao hơn, các doanh nghiệp sản xuất hàng thành phẩm như Miss Ede vẫn còn nguyên liệu thời điểm giá đỉnh nên chưa thể giảm giá, ảnh hưởng đến việc bán hàng.