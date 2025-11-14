Giá cà phê hôm nay 14 -11: Tiếp tục rớt giá

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 14-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 0,52% - 0,9%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 0,48% - 0,64%.

Giá cà phê trong nước giảm chậm hơn

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 chốt ở mức 4.343 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 40 USD/tấn, còn 8.860 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm tiếp từ mức 113.300 đồng/kg ngày hôm qua.

Hôm qua, giá cà phê trong nước giảm bình quân 4.800 đồng/kg, ít hơn mức quy đổi giảm giá của giá cà phê trên sàn là 6.600 đồng/kg.

Các nước nhập khẩu muốn hạ nhiệt giá cà phê

Giá cà phê hạ nhiệt chủ yếu vẫn do ảnh hưởng bởi việc Mỹ công bố sẽ sớm hạ thuế đối với cà phê nhập khẩu, góp phần hạ nhiệt cà phê.

Châu Âu, một thị trường nhập khẩu cà phê lớn trên thế giới, cũng đang có động thái hoãn đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) do một số quy định không phù hợp và làm thắt chặt nguồn cung, một trong những lý do khiến cà phê tăng giá.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Đức là thị trường nhập khẩu cà phê số 1 của Việt Nam khi đã nhập 181.807 tấn cà phê, trị giá gần 987 triệu USD, tăng lần lượt 33%và 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ là thị trường nhập khẩu cà phê số 5 của Việt Nam với khối lượng 74.680 tấn, tăng 10%; giá trị gần 407 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy, các nước nhập khẩu đã phải chi nhiều hơn để mua cà phê trước việc giá cà phê tăng phi mã.



