Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15-2: Thương hiệu Việt nhượng quyền chuỗi cà phê tại Campuchia

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng mạnh so với cuối tuần trước, cơ hội cho cà phê Việt ở thị trường Campuchia khá lớn

Hôm nay, 15-2, giá cà phê trong nước mới nhất ghi nhận ở mức 97.800 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước, tương đương 3,2%. 

Trong khi đó, giá cà phê quốc tế tham chiếu tháng 3-2026, tăng 104 USD/tấn với Robusta, lên 3.859 USD/tấn, tương đương 2,8%; Arabica tăng 70 USD/tấn, lên 6.610 USD/tấn, tương đương tăng 1,1%.

Như vậy, giá cà phê trong nước có sự phục hồi mạnh nhất.

Giá cà phê hôm nay 15 - 2: Cơ hội cho cà phê Việt tại Campuchia - Ảnh 2.

Bên trong quán cà phê Napoly Cafe & Milk Tea tại Campuchia khi vận hành thử

Liên quan đến thị trường cà phê, thương hiệu cà phê Napoly Cafe & Milk Tea thuộc Công ty CP SX-TM-XNK Cà phê Napoli, hôm nay (15-2) khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia.

Ông Huỳnh Anh Vương, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho biết thị trường Campuchia đang có khoảng trống khá lớn khi chuỗi cà phê Amazon (Thái Lan) đang chững lại.

Cửa hàng Napoly Cafe & Milk Tea đầu tiên được mở tại thành phố Siem Reap, vị trí dân cư đông đúc và đặc biệt là khách du lịch đổ về nhiều.

Không chỉ cơ hội nhân rộng chuỗi cà phê, các sản phẩm cà phê của Việt Nam như: hòa tan, rang xay cũng được đối tác đánh giá là phù hợp với gu tiêu dùng của người Campuchia nên có nhiều tiềm năng tăng trưởng thời gian tới.

Giá cà phê hôm nay 15 - 2: Cơ hội cho cà phê Việt tại Campuchia - Ảnh 3.


