Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 16-12: Thủng mốc quan trọng, Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh khi nguồn cung dồi dào, một số nông dân bắt đầu xả kho

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 16-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm 1,89% – 2,13%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) cũng giảm 1,94% – 2,43%. 

Robusta mất mốc 4.000 USD/tấn, Arabica mất mốc 8.000 USD/tấn

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta còn 3.923 USD/tấn, giảm 76 USD/tấn; giá Arabica còn 7.940 USD/tấn, giảm 200 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm từ mốc 97.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Đầu tuần, giá cà phê trong nước đã đón đầu xu hướng giảm, mất 2.000 đồng/kg so với cuối tuần mà không đợi giá tham chiếu từ sàn.

Một số nông dân xả kho bán cà phê vụ cũ xót ruột khi trữ cà phê từ lúc giá 110.000 đồng/kg (thời điểm thu hái), vững tâm giữ cà phê lên mốc 135.000 đồng/kg nhưng cuối cùng lại bán hết ở giá 100.000 đồng/kg, hụt mất hàng trăm triệu đồng so với lúc giá cao nhất.

Giá cà phê hôm nay 16 - 12: Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt - Ảnh 2.

Giá cà phê đang giảm mạnh khi Việt Nam thu hoạch rộ

Đức lần đầu chi hơn 1 tỉ USD mua cà phê Việt

Liên quan đến xuất khẩu, số liệu hải quan cho thấy Đức, thị trường số 1 của Việt Nam, đã lần đầu chi hơn 1 tỉ USD để nhập khẩu cà phê chỉ trong 11 tháng đầu năm, bất chấp giá cà phê tăng mạnh. 

Cụ thể, trong thời gian trên, Đức nhập từ Việt Nam 195.600 tấn cà phê các loại, tăng 37,5% nhưng số tiền phải chi lên tới 1,06 tỉ USD, tăng đến 97,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trong tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê của Việt Nam, Algeria là thị trường tăng trưởng mạnh nhất, tăng 176% về lượng và 303% về giá trị; tương ứng 81.217 tấn và 416,44 triệu USD, xếp vị trí thứ 5.

Trung Quốc, xếp vị trí thứ 10, là thị trường duy nhất giảm số lượng nhập khẩu trong tốp 10 khi 11 tháng đầu năm 2025 chỉ nhập 44.633 tấn cà phê, trị giá 223,5 triệu USD, giảm 4,5% về lượng nhưng vẫn tăng 11,5% về giá trị.

Giá cà phê hôm nay 16 - 12: Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt - Ảnh 3.


Trung Quốc thị trường nhập khẩu giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
