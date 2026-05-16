Giá cà phê hôm nay 16-5: Đồng loạt giảm mạnh, mất thêm mốc quan trọng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 16-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 3,5% đến 3,8%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 3,07% đến 3,19%.

Cà phê rời khỏi các mốc quan trọng

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 122 USD/tấn, xuống còn 3.365 USD/tấn; trong khi Arabica giảm 190 USD/tấn, còn 5.880 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến giảm mạnh so với mức 87.700 đồng/kg của ngày hôm qua.

Như vậy, Arabica đã rời xa mốc 6.000 USD/tấn, còn Robusta cũng xuống dưới ngưỡng 3.500 USD/tấn. Giá cà phê nội địa cũng mất mốc 90.000 đồng/kg.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Các yếu tố tác động

Giải thích lý do giá cà phê liên tiếp có những biến động lớn với những phiên tăng, giảm, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Thương mại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), cho biết thương mại cà phê đang bị nhiều yếu tố tác động.

Theo ông Sơn, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn chưa ổn định, khiến chi phí vận tải và logistics tăng cao, ảnh hưởng dòng chảy cà phê sang châu Âu và làm lượng tồn kho tại khu vực này suy giảm.

Về thời tiết, hiện có dự báo khả năng xuất hiện El Nino trong các tháng 5 và 6, có thể gây khô hạn tại Việt Nam và ảnh hưởng đến sản lượng cà phê cuối năm.

Trong khi đó, một bộ phận nông dân vẫn có tâm lý giữ hàng khi giá xuống dưới 90.000 đồng/kg, khiến nguồn cung bán ra thị trường chưa nhiều.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục theo dõi sát vụ thu hoạch tại Brazil đang diễn ra. Nhiều dự báo cho rằng sản lượng cà phê của nước này có thể tăng từ 10% đến 15% so với vụ trước.

Nếu Việt Nam không chịu ảnh hưởng quá lớn từ thời tiết bất lợi và nguồn cung từ Brazil tăng đúng như dự báo, giá cà phê thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới.



