Chiều 14-5, tại TP HCM, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức lễ trao giấy khen cho anh Lê Quang Cường sau khi anh xuất sắc giành quán quân cuộc thi World Cup Tasters Championship 2026 tại Thái Lan.

Cuộc thi do Specialty Coffee Association (SCA) tổ chức trong khuôn khổ World of Coffee Bangkok 2026, diễn ra từ ngày 7 đến 9-5.

World Cup Tasters Championship là cuộc thi đòi hỏi thí sinh hội tụ 3 yếu tố: cảm quan nhạy bén, tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao.

Qua đó, cuộc thi khẳng định ngành cà phê chuyên nghiệp không chỉ dựa vào kỹ năng pha chế mà còn cần nền tảng cảm quan được đào tạo bài bản.

Lê Quang Cường nhận thư khen và phần thưởng từ Chủ tịch VICOFA Nguyễn Nam Hải

Mỗi lượt thi gồm 8 bộ, mỗi bộ có 3 ly cà phê; trong đó 2 ly giống nhau và 1 ly có hương vị khác biệt. Thí sinh phải ngửi, nếm và xác định ly khác biệt trong thời gian ngắn nhất. Người có số đáp án đúng nhiều nhất và thời gian nhanh nhất sẽ chiến thắng.

Đây được xem là một trong những cuộc thi khó nhất của ngành cà phê bởi sự khác biệt về hương vị đôi khi rất nhỏ, đòi hỏi thí sinh có khả năng cảm nhận hương vị tinh tế, trí nhớ vị giác tốt và kinh nghiệm thử nếm cà phê đặc sản.

Đại diện Việt Nam, anh Lê Quang Cường – hiện vận hành nhà rang G.O Cafe Roastery và Coffee Bar tại TP HCM – đã vượt qua 46 thí sinh đến từ nhiều quốc gia cùng 4 vòng thi để đăng quang ngôi vị quán quân.

Trước đó, anh Cường giành chiến thắng tại cuộc thi Vietnam National Cup Tasters 2026 sau khi vượt hơn 100 thí sinh trong nước. Cuộc thi do Cafe Show Vietnam 2026 lần đầu tổ chức dưới sự cấp phép của SCA và bảo trợ của VICOFA nhằm tuyển chọn đại diện quốc gia tham dự hệ thống World Coffee Championships.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia đấu trường quốc tế ở nội dung Cup Tasters và ngay lập tức giành chức vô địch.

Lê Quang Cường tại cuộc thi diễn ra ở Thái Lan

Theo giới chuyên môn, thông qua thể thức thi đấu tiêu chuẩn quốc tế, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của kỹ năng thử nếm, đồng thời thúc đẩy chuẩn mực chuyên môn trong ngành cà phê và ẩm thực Việt Nam.

Là quốc gia sản xuất cà phê lớn, Việt Nam lâu nay vẫn thiếu đội ngũ chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp – lĩnh vực vốn là thế mạnh của các nước tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới. Do đó, khi thí sinh Việt Nam đánh bại các đối thủ từ những nước tiêu thụ cà phê hàng đầu như Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ, New Zealand – vốn là những nơi có các chuyên gia thử nếm hàng đầu thế giới là điều đáng tự hào.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lê Quang Cường cho biết đã dành khoảng 6 tháng để rèn luyện trước cuộc thi.

Theo anh, kỹ năng thử nếm không chỉ giúp đánh giá ly cà phê thành phẩm ngon hay dở mà còn dùng để kiểm tra chất lượng hạt cà phê nhân xanh, phát hiện lỗi và điều chỉnh các công đoạn từ trồng trọt, sơ chế, rang xay đến pha chế.