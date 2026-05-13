Giá cà phê hôm nay 13-5: Quay đầu giảm, đây là mặt hàng có khả năng tăng giá

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 13-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,37% đến 0,63%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 0,7% đến 0,76%.

Cà phê nội địa tăng ít

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 22 USD/tấn, xuống 3.482 USD/tấn; còn giá Arabica giảm 50 USD/tấn, xuống 6.180 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay nhiều khả năng giảm nhẹ so với mức bình quân 88.100 đồng/kg của ngày hôm qua.

Trước đó, dù giá cà phê trên sàn tăng 92 USD/tấn, tương đương khoảng 2.400 đồng/kg nhưng giá nội địa chỉ tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn thiếu niềm tin vào một đợt tăng giá mới khi nguồn cung cà phê toàn cầu đang dồi dào trở lại.

Cà phê rang

Điểm sáng cà phê chế biến

Để duy trì kim ngạch xuất khẩu tương đương mức 9 tỉ USD của năm 2025, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng ngành cà phê cần tăng xuất khẩu cà phê nhân thương mại, đẩy mạnh cà phê nhân chất lượng cao và đặc biệt gia tăng xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu như cà phê rang xay, hòa tan, phối trộn có giá trị cao nhằm bù đắp phần kim ngạch sụt giảm do giá cà phê nhân đi xuống.

Theo thống kê của VICOFA, trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành xuất khẩu đạt 3,66 tỉ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê giảm, trong khi sản lượng xuất khẩu vẫn tăng tới 9,4%.

Tuy nhiên, cà phê chế biến (rang xay, hòa tan,...) tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu đạt gần 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước dù sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ.



