Giá cà phê hôm nay 15-5: Brazil "xả kho" Robusta có đáng lo?

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 15-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 1,98% đến 2,05%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 1,8% đến 2,36%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 73 USD/tấn, xuống còn 3.487 USD/tấn; Arabica giảm tới 110 USD/tấn, còn 6.080 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm mạnh so với mức 88.900 đồng/kg của ngày hôm qua.

Thị trường quay đầu đi xuống sau khi Cecafé – Hội đồng Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil – công bố số liệu xuất khẩu tháng 4-2026 cho thấy nguồn cung đang hồi phục.

Theo đó, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 4 đạt khoảng 187.308 tấn, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước, sau giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó.

Đáng chú ý, xuất khẩu Robusta của nước này tăng đột biến lên khoảng 29.821 tấn, tăng tới 374% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cà phê chế biến đạt khoảng 21.863 tấn, tăng 17%.

Trong khi đó, Arabica – mặt hàng chủ lực của Brazil – tiếp tục suy giảm khi chỉ đạt khoảng 135.624 tấn, giảm gần 16%.

Dù Robusta Brazil xả kho nhưng nếu so với sản lượng Robusta Việt Nam xuất khẩu chưa tới 20%.

Trong khi đó, dù Arabica Brazil ra thị trường nhỏ giọt nhưng giá vẫn giảm cho thấy bên mua vẫn đang trông chờ vào nguồn hàng vụ mới giá rẻ hơn.



