Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 17-12: Lao dốc dù Brazil ra hàng nhỏ giọt

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại thêm phiên giảm, thị trường dường như vẫn chưa dò thấy đáy

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 17-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 2,22%-2,35%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 2,13%-2,38%. 

Robusta giảm 4 phiên liên tiếp

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta giảm 91 USD/tấn còn 3.832 USD/tấn, tương đương 97.300 đồng/kg. Như vậy, Robusta kỳ hạn này đã bị giảm liên tục 4 phiên, tổng mức giảm 306 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự báo sẽ giảm tiếp từ mức bình quân 95.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Trong thời gian giá Robusta giảm trên sàn, giá cà phê nội địa cũng mất đến 6.300 đồng/kg, rời xa mốc 100.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 180 USD/tấn, còn 7.760 USD/tấn, tương đương 202.400 đồng/kg.

Giá cà phê giảm chủ yếu do áp lực nguồn cung vụ mới của Việt Nam và thời tiết của Brazil hiện rất thuận lợi, dự báo sản lượng cà phê vụ tới đạt kỷ lục. Hiện nguồn cung từ 2 nước chiếm hơn 50% sản lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu. 

Giá cà phê hôm nay 17-12: Lao dốc dù Brazil ra hàng nhỏ giọt - Ảnh 1.

Giá cà phê giảm mạnh khi Việt Nam vào vụ

Robusta Brazil xuất khẩu rất ít

Thời gian qua, lượng cà phê Brazil ra thị trường giảm mạnh do mất mùa, đặc biệt là Robusta. Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé), vừa công bố sản lượng cà phê nhân xuất khẩu trong tháng 11-2025 chỉ đạt 196.800 tấn, giảm 27% so với vụ trước. Trong đó, Robusta giảm đến 68%, chỉ còn 15.600 tấn.

Tính lũy kế 5 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026, xuất khẩu cà phê Brazil đạt 955.200 tấn, giảm đến 22% so với cùng kỳ vụ trước.

Ngoài sản lượng thấp, nhu cầu tiêu thụ nội địa Robusta tăng cũng khiến nguồn cung Robusta Brazil ra thị trường nhỏ giọt.

Thời gian gần đây, nhiều chuyên gia cảnh báo về việc Brazil có thể soán ngôi số 1 của Robusta Việt Nam khi sản lượng tăng nhưng thực tế hành trình này vẫn còn xa.

Giá cà phê hôm nay 17-12: Lao dốc dù Brazil ra hàng nhỏ giọt - Ảnh 1.


Giá cà phê hôm nay 15-12: Rớt liên tục, ông trùm cà phê nói gì?

Giá cà phê hôm nay 15-12: Rớt liên tục, ông trùm cà phê nói gì?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bắt đầu tuần mới ở mức thấp, khi ngưỡng 100.000 đồng/kg cũng không còn

Giá cà phê hôm nay 14-12: Bán ra mạnh, giá giảm sâu

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh, rời xa mốc 100.000 đồng/kg khi lực bán ra mạnh

Giá cà phê hôm nay 13-12: Cuối tuần lao dốc, mốc 100.000 đồng/kg không còn

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay giảm mạnh với cả Robusta và Arabica, khi triển vọng nguồn cung dồi dào và nhu cầu sản xuất dịp cao điểm giảm

