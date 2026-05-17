Hôm nay, 17-5, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn giao dịch thế giới như London (Anh) hay New York (Mỹ). Giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 85.500 đồng/kg, giảm khoảng 2,57% so với tuần trước.
Khép lại tuần đầy biến động
So với tuần trước, giá tham chiếu Robusta giao tháng 7-2026 còn 3.365 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn, tương đương 1,46%.
Trong khi đó, giá Arabica quy đổi còn khoảng 5.880 USD/tấn, giảm 160 USD/tấn, tương đương 2,72%.
Tuần qua, giá cà phê Robusta chứng kiến biến động mạnh với biên độ dao động lớn, các phiên tăng giảm đan xen và khép lại tuần bằng 2 phiên giảm sâu.
Điều này khiến hoạt động chốt giá cà phê của các nhà thương mại gặp nhiều khó khăn.
Cà phê Việt gia tăng thị phần ở Tây Ban Nha
Liên quan thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam bất ngờ vươn lên vị trí số 1 về cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha, khi chiếm 35,5% thị phần, còn Brazil là 19,5%.
Cùng kỳ năm ngoái, thị phần của Brazil tại thị trường này là 31,8%, còn Việt Nam đạt 23,9%.
Sự đổi ngôi đến từ việc các doanh nghiệp Tây Ban Nha tăng nhập khẩu cà phê Việt Nam thêm 32%, đạt 17.700 tấn, trong khi giảm nhập khẩu cà phê Brazil tới 45,5%, còn 9.700 tấn.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, Tây Ban Nha nhập khẩu 49.900 tấn cà phê từ 44 thị trường, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với Việt Nam, Tây Ban Nha là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 trong 4 tháng đầu năm 2026, với 251.000 tấn cà phê được xuất khẩu, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái.
