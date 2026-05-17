Hôm nay, 17-5, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn giao dịch thế giới như London (Anh) hay New York (Mỹ). Giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 85.500 đồng/kg, giảm khoảng 2,57% so với tuần trước.

Khép lại tuần đầy biến động

So với tuần trước, giá tham chiếu Robusta giao tháng 7-2026 còn 3.365 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn, tương đương 1,46%.

Trong khi đó, giá Arabica quy đổi còn khoảng 5.880 USD/tấn, giảm 160 USD/tấn, tương đương 2,72%.

Tuần qua, giá cà phê Robusta chứng kiến biến động mạnh với biên độ dao động lớn, các phiên tăng giảm đan xen và khép lại tuần bằng 2 phiên giảm sâu.

Điều này khiến hoạt động chốt giá cà phê của các nhà thương mại gặp nhiều khó khăn.

Giá cà phê nguyên liệu biến động mạnh trong tuần qua

Cà phê Việt gia tăng thị phần ở Tây Ban Nha

Liên quan thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam bất ngờ vươn lên vị trí số 1 về cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha, khi chiếm 35,5% thị phần, còn Brazil là 19,5%.

Cùng kỳ năm ngoái, thị phần của Brazil tại thị trường này là 31,8%, còn Việt Nam đạt 23,9%.

Sự đổi ngôi đến từ việc các doanh nghiệp Tây Ban Nha tăng nhập khẩu cà phê Việt Nam thêm 32%, đạt 17.700 tấn, trong khi giảm nhập khẩu cà phê Brazil tới 45,5%, còn 9.700 tấn.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Tây Ban Nha nhập khẩu 49.900 tấn cà phê từ 44 thị trường, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với Việt Nam, Tây Ban Nha là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 trong 4 tháng đầu năm 2026, với 251.000 tấn cà phê được xuất khẩu, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái.



