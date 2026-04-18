HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 18-4: Giảm tiếp, bất chấp Brazil xuất khẩu thấp nhất 8 năm qua

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh eo biển Hormuz mở lại, trong khi số liệu xuất khẩu của Brazil gây nhiều bất ngờ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 18-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm 2,47% - 2,58%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 1,48% - 2,4%. 

Robusta, Arabica cùng giảm

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 7-2026, giá Robusta giảm 84 USD/tấn, xuống còn 3.263 USD/tấn; giá Arabica giảm 140 USD/tấn, còn 6.270 USD/tấn. 

Như vậy, so với cuối tuần trước, giá Robusta chỉ còn cao hơn 34 USD/tấn, trong khi Arabica thấp hơn tới 250 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến tiếp tục giảm so với mức 87.100 đồng/kg của ngày hôm qua, dù nông dân vẫn kỳ vọng giá sớm quay lại trên 90.000 đồng/kg.

Thị trường giảm trong bối cảnh giao thương quốc tế thuận lợi hơn khi eo biển Hormuz mở lại, đồng thời triển vọng nguồn cung vụ tới được đánh giá dồi dào.

Giá cà phê giảm dù hàng Brazil ra thị trường nhỏ giọt

Brazil xuất khẩu thấp nhất 8 vụ

Đáng chú ý, Brazil – nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – lại ghi nhận mức giảm đáng kể về lượng xuất khẩu trong niên vụ hiện tại. 

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), từ tháng 7-2025 đến tháng 3-2026, nước này xuất khẩu 29,09 triệu bao (loại 60 kg), giảm 21% so với cùng kỳ niên vụ trước, tương đương 7,73 triệu bao.

Nếu giữ tốc độ xuất khẩu hiện nay, cả niên vụ 2025-2026, Brazil có thể chỉ đạt khoảng 35 triệu bao, thấp hơn 23% so với vụ trước và là mức thấp nhất trong 8 niên vụ gần đây.

Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng hạn chế, trong khi nông dân vẫn có nguồn tài chính tốt nhờ giá cà phê tăng cao suốt mùa vụ. 

Thực tế, dù lượng xuất khẩu giảm tới 21%, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 2,9% nhờ giá Arabica ở mức cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo