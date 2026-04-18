Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 18-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm 2,47% - 2,58%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 1,48% - 2,4%.

Robusta, Arabica cùng giảm

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 7-2026, giá Robusta giảm 84 USD/tấn, xuống còn 3.263 USD/tấn; giá Arabica giảm 140 USD/tấn, còn 6.270 USD/tấn.

Như vậy, so với cuối tuần trước, giá Robusta chỉ còn cao hơn 34 USD/tấn, trong khi Arabica thấp hơn tới 250 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến tiếp tục giảm so với mức 87.100 đồng/kg của ngày hôm qua, dù nông dân vẫn kỳ vọng giá sớm quay lại trên 90.000 đồng/kg.

Thị trường giảm trong bối cảnh giao thương quốc tế thuận lợi hơn khi eo biển Hormuz mở lại, đồng thời triển vọng nguồn cung vụ tới được đánh giá dồi dào.

Giá cà phê giảm dù hàng Brazil ra thị trường nhỏ giọt

Brazil xuất khẩu thấp nhất 8 vụ

Đáng chú ý, Brazil – nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – lại ghi nhận mức giảm đáng kể về lượng xuất khẩu trong niên vụ hiện tại.

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), từ tháng 7-2025 đến tháng 3-2026, nước này xuất khẩu 29,09 triệu bao (loại 60 kg), giảm 21% so với cùng kỳ niên vụ trước, tương đương 7,73 triệu bao.

Nếu giữ tốc độ xuất khẩu hiện nay, cả niên vụ 2025-2026, Brazil có thể chỉ đạt khoảng 35 triệu bao, thấp hơn 23% so với vụ trước và là mức thấp nhất trong 8 niên vụ gần đây.

Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng hạn chế, trong khi nông dân vẫn có nguồn tài chính tốt nhờ giá cà phê tăng cao suốt mùa vụ.

Thực tế, dù lượng xuất khẩu giảm tới 21%, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 2,9% nhờ giá Arabica ở mức cao.



