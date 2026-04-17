Bầu Đức bật mí nguồn tiền để Hoàng Anh Gia Lai trồng 20.000 ha cà phê và xây nhà máy

Ngày 17-4, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAG), bầu Đức đã trả lời hàng loạt câu hỏi của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh và các mảng hoạt động chủ lực.

Về nguồn tiền để HAGL thực hiện dự án trồng 20.000 ha cà phê, bầu Đức nhấn mạnh dự án triển khai đến năm 2028.

Ngoài trồng cà phê, doanh nghiệp còn cần đầu tư nhà máy chế biến ướt, nhà máy chiết xuất tinh chất cà phê, nhà máy hòa tan… với tổng vốn từ 14.000 – 15.000 tỉ đồng.

Bầu Đức chỉ ra 3 nguồn tiền gồm: lợi nhuận; tiền chào bán cổ phần lần đầu (IPO) công ty con là Công ty CP Đầu tư Quốc tế HAGL (HGI); huy động vốn từ công ty mẹ thông qua trái phiếu hoặc vay mượn nhưng nguyên tắc chung là không vay quá 50% vốn chủ sở hữu.

Về quỹ đất, 85% diện tích đã được chuẩn bị xong tại Lào (vùng cao nguyên Bolaven), nơi có độ cao trên 1.200 m, rất phù hợp cho cà phê Arabica.

Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.202 tỉ đồng. Về việc lợi nhuận tăng vọt, bầu Đức cho biết chỉ 50% đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh, còn lại là hoạt động tài chính.

Cụ thể, HAGL có khoản hoàn nhập lãi vay khoảng 1.600 tỉ đồng sau khi trả nợ cho công ty mua bán nợ và phần còn lại là bán vốn công ty con.

Ông thừa nhận rằng về mặt kế toán, con số này “không đẹp” nhưng nhấn mạnh “tiền nào cũng là tiền”, bởi đây là khoản tiền thực tế mà công ty thu hồi được để tái đầu tư.

Khoảng hơn 2.000 tỉ đồng lợi nhuận năm 2026 đến từ sản xuất kinh doanh gồm: chuối, sầu riêng, dâu tằm tơ và heo.

Đối với cây chuối, đang mang lại dòng tiền và lợi nhuận tốt cho công ty nhưng bầu Đức cho biết điểm yếu là thâm dụng lao động. Hiện nay, với 7.000 ha chuối, HAGL sử dụng đến 10.000 lao động. Những loại cây trồng lệ thuộc quá nhiều vào lao động sẽ mang lại rủi ro lớn cho doanh nghiệp trong dài hạn.

Trong khi đó, cây cà phê được bầu Đức đánh giá ít rủi ro về thị trường do có 2 sàn giao dịch tại London (Anh) và New York (Mỹ), đồng thời chỉ cần nhiều lao động vào mùa thu hoạch.

Bầu Đức gom cổ phiếu HAG ồ ạt Cũng liên quan đến cổ phiếu HAG, ngày 17-4, bầu Đức thông báo mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG sau khi báo cáo đã mua xong 4 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó. Như vậy, đến thời điểm này, bầu Đức đang sở hữu khoảng 314 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,77% vốn (chưa kể 4 triệu cổ phiếu đăng ký mua đợt mới). Tại đại hội đồng cổ đông sáng nay, bầu Đức tuyên bố sẽ tiếp tục mua cổ phiếu HAG nhiều lần nữa vì so với trước đây, tỉ lệ sở hữu của ông vẫn còn thấp (có thời điểm hơn 34%).



