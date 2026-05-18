Giá cà phê hôm nay 18-5: Yếu tố chính tác động lên giá

Hôm nay 18-5, các sàn cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Trước giờ mở cửa, giá tham chiếu của cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 ở mức 3.365 USD/tấn; Arabica đạt 5.880 USD/tấn. Giá cà phê nội địa bình quân khoảng 85.500 đồng/kg.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục biến động theo diễn biến nguồn cung tại Brazil và hoạt động xuất khẩu của các quốc gia sản xuất lớn.

Trong đó, yếu tố nguồn cung hạn chế tiếp tục hỗ trợ giá Robusta, còn giá Arabica vẫn chịu áp lực giảm do triển vọng vụ mùa tích cực tại Brazil.

Brazil là nguồn cung cà phê số 1 toàn cầu

Theo Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), trong 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 7-2025 đến tháng 4-2026), nước này đã xuất khẩu khoảng 1,935 triệu tấn cà phê, giảm 19,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt 12,551 tỉ USD, tăng 0,8%.

Niên vụ cà phê của Brazil hiện chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ kết thúc. Dự báo cả vụ, quốc gia này có thể xuất khẩu khoảng 2,1 triệu tấn cà phê, tiếp tục giữ vị trí nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.



