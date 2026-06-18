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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 18-6: Robusta tăng liền 6 phiên, nông dân tranh thủ bán ra

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay thêm phiên tăng với Robusta trong khi Arabica diễn biến trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 18-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 0,67% đến 1,01%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) biến động trái chiều giữa các kỳ hạn, mức điều chỉnh đều dưới 0,5%. 

Giá sàn tăng, giá nội địa chững lại

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Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta tăng 24 USD/tấn, lên 3.622 USD/tấn; Arabica giảm 20 USD/tấn, còn 5.990 USD/tấn.

Như vậy, Robusta đã có phiên tăng thứ 6 liên tiếp, với tổng mức tăng 392 USD/tấn.

Dù giá Robusta trên sàn thế giới tiếp tục nối dài chuỗi tăng, giá cà phê nội địa đã ngắt mạch tăng từ đầu tuần và hiện bình quân ở mức 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 18 - 6: Robusta tăng 6 phiên liên tiếp , nông dân bán ra - Ảnh 2.

Robusta đã có 6 phiên tăng giá

Theo các đại lý thu mua, giá trong nước chững lại do nông dân đẩy mạnh bán ra khi giá tiến sát mốc 90.000 đồng/kg sau thời gian dài chờ đợi. 

Bên cạnh đó, chi phí chăm sóc vườn cà phê tăng cao khiến nhiều nông dân phải bán hàng để có nguồn vốn xoay xở.

Hạt cà phê Brazil nhỏ lại?

Yếu tố chính hỗ trợ giá cà phê thế giới hiện nay là thời tiết bất lợi tại Brazil. Mưa lớn trái mùa đang làm chậm tiến độ thu hoạch.

Theo khảo sát vừa được công bố của Trung tâm Nghiên cứu và Dữ liệu thị trường nông sản Cepea (Brazil), nhiều nông dân bày tỏ lo ngại kích thước hạt cà phê niên vụ này nhỏ hơn vụ trước. 

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá chính xác vì hoạt động thu hoạch mới đang ở giai đoạn đầu.


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