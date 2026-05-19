Kinh tế

Giá cà phê hôm nay, 19-5: Giảm nhưng có tin vui từ thị trường Mỹ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm trên cả hai sàn Robusta và Arabica; tín hiệu tích cực là cà phê Việt Nam đang gia tăng thị phần tại Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 19-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 1,75% đến 2,18%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 1,29% - 1,46%. 

Giá cà phê khó đoán

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 59 USD/tấn, xuống còn 3.306 USD; trong khi Arabica giảm 70 USD, còn 5.660 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến giảm so với mốc 87.500 đồng/kg hôm qua. Trước đó, giá cà phê nội địa bất ngờ tăng 1.000-1.500 đồng/kg so với cuối tuần do nhu cầu mua tăng mạnh.

Giá cà phê ngày càng khó dự đoán do chịu tác động từ nhiều biến số trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê bị tác động từ nhiều biến số

Mỹ giảm mua cà phê Brazil, tăng nhập cà phê Việt

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 4 tháng đầu năm 2026, trong tốp 5 thị trường nhập khẩu cà phê của Việt Nam, thị trường Mỹ tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 57.108 tấn.

Mỹ vượt Tây Ban Nha, trở thành thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Đức và Ý, chiếm khoảng 7,3% thị phần xuất khẩu.

Trong khi đó, số liệu từ Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho thấy trong 4 tháng đầu năm, Brazil xuất khẩu sang Mỹ khoảng 83.400 tấn cà phê, giảm tới 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 của Brazil, chiếm 12% tổng lượng xuất khẩu, sau Đức với 13,4% thị phần.

Diễn biến này cho thấy cà phê Việt Nam đang mở rộng hiện diện tại thị trường Mỹ trong bối cảnh xuất khẩu cà phê Brazil sang thị trường này sụt giảm mạnh.

