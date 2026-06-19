Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 19-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tiếp tục tăng từ 7-20 USD/tấn, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) lại giảm 90-120 USD/tấn.

Robusta trên sàn xanh tiếp

Trong đó, ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, giá Robusta tăng 7 USD/tấn, lên 3.629 USD/tấn; còn Arabica giảm 90 USD/tấn, xuống 5.900 USD/tấn.

Như vậy, Robusta đã ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp, với tổng mức tăng lên tới 399 USD/tấn trong chuỗi đi lên này.

Tuy giá Robusta trên sàn thế giới liên tục tăng mạnh nhưng giá cà phê trong nước tăng chậm hơn, hiện bình quân khoảng 89.600 đồng/kg.

Một số lô cà phê chất lượng cao được thương lái thu mua với giá trên 90.000 đồng/kg.

Cà phê là thức uống không thể thiếu của nhiều người

68% người Đức uống cà phê mỗi ngày

Về thị trường tiêu thụ, một khảo sát tại Đức - thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam - cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức cao.

Có tới 92% người Đức uống cà phê, trong đó 68% sử dụng hằng ngày. Đáng chú ý, 62% người được khảo sát cho biết uống từ 2-3 tách mỗi ngày và 29% uống từ 4 tách trở lên, cho thấy cà phê vẫn là thức uống thiết yếu đối với phần lớn người tiêu dùng tại quốc gia này.

Nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các thị trường lớn như Đức tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho triển vọng xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thời gian tới.