Giá cà phê hôm nay 2-2: Mỹ bất ngờ tăng mua cà phê Việt Nam

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chờ diễn biến mới sau một tuần nhiều biến động, thị trường Mỹ tăng 3 con số trong tháng cuối cùng của năm 2025

Hôm nay, 2-2, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).  

TIN LIÊN QUAN

Giá tham chiếu cà phê tạm thời ở mức 4.113 USD/tấn với Robusta; 7.320 USD/tấn với Arabica trong khi giá nội địa bình quân 100.800 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê Việt Nam cơ bản đã thu hoạch xong và chỉ còn 2 tuần nữa đến Tết. 

Dự kiến, giao dịch sẽ sôi động khi doanh nghiệp cần hàng để chuẩn bị giao trong Tết cho khách quốc tế trong khi nông dân cần tiền để sắm Tết.

Về thị trường xuất khẩu, đáng chú ý là sự tăng đột biến ở thị trường Mỹ trong tháng cuối năm 2025.

Giá cà phê hôm nay 2 - 2: Mỹ tăng mua cà phê Việt Nam đột biến - Ảnh 2.

Mỹ tăng nhập cà phê Việt Nam

Cụ thể, số liệu từ hải quan, trong tháng 12-2025, thị trường Mỹ bất ngờ vươn lên vị trí số 3 về nhập khẩu cà phê Việt, chỉ sau Đức và Ý với số lượng gần 15.900 tấn, tăng 235% so với tháng 11-2025 và tăng 73% so với tháng 12-2024.

Tính chung cả năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu lượng cà phê trị giá hơn nửa tỉ USD sang Mỹ 507 triệu USD, tăng 57%; xét về khối lượng đạt 95.300 tấn, tăng 17% so với 2024.

Mỹ là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới nhưng trước giờ chủ yếu nhập từ Brazil và chủ yếu Arabica.

Từ khi Mỹ áp thuế đối ứng, nhà mua hàng chuyển hướng sang mua cà phê Việt Nam nhiều hơn, người tiêu dùng bắt đầu quen với Robusta Việt.

Giá cà phê hôm nay 2 - 2: Mỹ tăng mua cà phê Việt Nam đột biến - Ảnh 3.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 31-1: Giảm đồng loạt, xuất khẩu khả quan

Giá cà phê hôm nay 31-1: Giảm đồng loạt, xuất khẩu khả quan

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm đồng loạt và giảm rất mạnh với Arabica; xuất khẩu cà phê đầu năm 2026 diễn biến khả quan

Giá cà phê hôm nay, 30-1: Robusta tăng trở lại, Arabica lao dốc tiếp

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều, theo hướng có lợi cho Robusta

Giá cà phê hôm nay 29-1: Bốc hơi 3 con số

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ giảm mạnh với Robusta và Arabica sau khi FED công bố giữ nguyên lãi suất USD

thị trường xuất khẩu thị trường Mỹ sàn giao dịch giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
