Giá cà phê hôm nay 2-2: Mỹ bất ngờ tăng mua cà phê Việt Nam

Hôm nay, 2-2, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Giá tham chiếu cà phê tạm thời ở mức 4.113 USD/tấn với Robusta; 7.320 USD/tấn với Arabica trong khi giá nội địa bình quân 100.800 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê Việt Nam cơ bản đã thu hoạch xong và chỉ còn 2 tuần nữa đến Tết.

Dự kiến, giao dịch sẽ sôi động khi doanh nghiệp cần hàng để chuẩn bị giao trong Tết cho khách quốc tế trong khi nông dân cần tiền để sắm Tết.

Về thị trường xuất khẩu, đáng chú ý là sự tăng đột biến ở thị trường Mỹ trong tháng cuối năm 2025.

Mỹ tăng nhập cà phê Việt Nam

Cụ thể, số liệu từ hải quan, trong tháng 12-2025, thị trường Mỹ bất ngờ vươn lên vị trí số 3 về nhập khẩu cà phê Việt, chỉ sau Đức và Ý với số lượng gần 15.900 tấn, tăng 235% so với tháng 11-2025 và tăng 73% so với tháng 12-2024.

Tính chung cả năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu lượng cà phê trị giá hơn nửa tỉ USD sang Mỹ 507 triệu USD, tăng 57%; xét về khối lượng đạt 95.300 tấn, tăng 17% so với 2024.

Mỹ là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới nhưng trước giờ chủ yếu nhập từ Brazil và chủ yếu Arabica.

Từ khi Mỹ áp thuế đối ứng, nhà mua hàng chuyển hướng sang mua cà phê Việt Nam nhiều hơn, người tiêu dùng bắt đầu quen với Robusta Việt.