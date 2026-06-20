Giá cà phê hôm nay 20-6: Robusta quay đầu giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 20-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,6% đến 1,02%; sàn New York (Mỹ) nghỉ.

Trong đó, ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, giá Robusta giảm 37 USD/tấn, xuống còn 3.592 USD/tấn.

Giá Arabica giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn.

Như vậy, chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp của Robusta đã chính thức chấm dứt.

Trong khi đó, giá cà phê nội địa đã chững lại từ vài ngày trước. Mức giá thu mua mới nhất hiện quanh 89.900 đồng/kg và được dự báo sẽ điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay.

Giá cà phê biến động liên tục

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026-2027 đạt 32,5 triệu bao loại 60 kg, gồm 31,4 triệu bao Robusta và 1,1 triệu bao Arabica.

Theo USDA, giá cà phê duy trì ở mức cao từ niên vụ 2024-2025 đã tạo động lực mạnh cho sản xuất nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với tính bền vững của ngành.

Để tối đa hóa lợi nhuận, nhiều nông dân tăng cường sử dụng vật tư đầu vào, đặc biệt là phân bón, thậm chí vượt mức khuyến cáo. Điều này dẫn đến tình trạng dư thừa nitơ, phốt pho và kali tại một số khu vực ở Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, việc tưới nước sớm hoặc quá mức có thể giúp tăng năng suất trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ làm suy giảm nguồn nước ngầm và đẩy chi phí sản xuất lên cao.

Thực tế, khi giá vật tư nông nghiệp và chi phí nhân công liên tục tăng, sản xuất cà phê không còn là ngành có chi phí thấp như trước đây.