Ngày 21-6, các sàn giao dịch cà phê thế giới tại London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ giao dịch nên không có giá tham chiếu mới.

Giá nội địa đi ngược giá thế giới

Giá cà phê nhân xô trong nước hiện ở mức 89.200 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với tuần trước.

Trước khi nghỉ giao dịch cuối tuần, giá Robusta tham chiếu trên sàn London đạt 3.592 USD/tấn, tăng 67 USD/tấn so với tuần trước; giá Arabica trên sàn New York ở mức 5.900 USD/tấn, tăng 310 USD/tấn.

Như vậy, trong tuần qua, giá cà phê trên các sàn thế giới tiếp tục khởi sắc, trong khi giá cà phê trong nước lại đi lùi.

Theo giới kinh doanh, nguyên nhân là thị trường vẫn thiếu niềm tin vào xu hướng tăng giá dài hạn nên hoạt động mua bán khá thận trọng.

Cà phê hòa tan được Trung Quốc đang chuộng

Thị trường Trung Quốc vẫn sáng

Liên quan đến thị trường xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, khu vực châu Á ghi nhận tín hiệu tích cực hơn nhờ nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc và sự ổn định của thị trường Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất.

Trong 5 tháng đầu năm, nước này nhập gần 32.000 tấn cà phê của Việt Nam, trị giá hơn 177 triệu USD, tăng 48% về lượng và tăng 71% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá cà phê thế giới giảm mạnh, đơn giá xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc vẫn đạt bình quân 5.574 USD/tấn, cao hơn hơn 1.000 USD/tấn so với mức bình quân của cả nước nhờ nhu cầu nhập khẩu cà phê chế biến giá trị cao gia tăng.



