Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 21-9: Chạm đáy tuần, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng đột biến

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đang ở mức đáy của tuần nhưng may mắn là giá cà phê trong nước giảm ít hơn

Hôm nay, 21-9, giá cà phê trong nước tạm thời ở mức 111.400 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với phiên hôm trước. 

Giá cà phê trong nước giảm ít hơn giá thế giới

Trước đó, phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 11-2025 đã giảm 312 USD/tấn, tương đương 8.250 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, giá cà phê trong nước đã giảm tổng cộng 8.900 đồng/kg, tương đương 7,4%.

Trong khi đó, giá Robusta chốt tuần 4.135 USD/tấn, giảm 466 USD/tấn, tương đương giảm 10%.

Như vậy, giá cà phê trong nước giảm chậm hơn giá thế giới nhờ nguồn cung cạn kiệt và nông dân không hài lòng với giá cà phê mới. Giá cà phê trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng cực mạnh đầu tuần sau đó lao dốc mạnh do tác động của các yếu tố tài chính hơn là cung – cầu.

Giá cà phê hôm nay 21-9: Chạm đáy tuần, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng đột biến- Ảnh 3.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng 84%

Liên quan đến cà phê, đáng chú ý báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cho thấy xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng đột biến sau khi thuế đối ứng được áp dụng.

Trong tháng 8-2025, tổng lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam là 84.062 tấn, giảm 17,6% so với tháng 7-2025, nằm trong tốp 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất thì Mỹ tăng trưởng cao nhất.

Cụ thể, thị trường Mỹ, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 3.051 tấn cà phê, giá trị 15,473 triệu USD, tăng 84,1 về khối lượng và tăng 45% về giá trị so với tháng 7-2025.

Giá cà phê hôm nay 21-9: Chạm đáy tuần, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng đột biến- Ảnh 4.

Giá cà phê trong nước giữ tốt hơn giá trên sàn

Điều này cho thấy cà phê Việt đã tận dụng tốt cơ hội khi cà phê Brazil sang Mỹ bị nghẽn vì thuế đối ứng 50%.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang Mỹ đạt 65.306 tấn, trị giá 359,44 triệu USD; tăng 5,1% về khối lượng và tăng 60,8% giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,7% thị phần; thị trường số 1 là Đức với 14,4% thị phần.

Giá cà phê hôm nay 21-9: Chạm đáy tuần, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng đột biến- Ảnh 5.


