Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 22-10: Bật tăng rất cao, người Anh mê cà phê Việt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng mạnh ở mức hơn 3 con số với cả Robusta và Arabica

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 22-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2,3%-2,63%, kỳ hạn giao xa tăng hơn giao gần.

Giá cà phê tăng mạnh mẽ

Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 11-2025: giá 4.620 USD/tấn, tăng 104 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026: giá 4.574 USD/tấn, tăng 110 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026: giá 4.509 USD/tấn, tăng 114 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026: giá 4452 USD/tấn, tăng 114 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước kỳ vọng tăng mạnh từ mức bình quân 114.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. 

Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng, 113.500 đồng/kg; cao nhất ở Đắk Lắk 114.500 – 116.600 đồng/kg. Giá cà phê tươi Robusta từ 20.000 – 24.000 đồng/kg; Arabica tươi vượt 30.000 đồng/kg.

Trên sàn New York – Mỹ, Arabica tăng tiếp, kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 9.120 USD/tấn.

Giữa bối cảnh cà phê Việt Nam được dự báo được mùa niên vụ 2025–2026 thì giá cao là tin vui kép với nông dân sau một năm chăm sóc.

Giá cà phê hôm nay 22 - 10: Bật tăng mạnh , người Anh yêu thích cà phê Việt - Ảnh 2.

Giá cà phê bật tăng ngay trong vụ thu hoạch

Cà phê Việt tăng thị phần ở Anh

Liên quan đến thị trường cà phê cùng thông tin tích cực khi thị trường Anh tăng trưởng tích cực. Theo hải quan Việt Nam, 9 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Anh đạt 28,3 nghìn tấn, trị giá 171,5 triệu USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 7 tháng năm 2025, Anh nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 130,5 nghìn tấn, giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam tiếp tục duy trì là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Anh (sau Brazil) nhưng thị phần trong giai đoạn trên tăng từ 15% lên 20%.

7 tháng đầu năm 2025, Anh đã nhập từ Việt Nam 25,6 nghìn tấn, tăng 28% (xét về giá trị tăng đến 107%).

Giá cà phê hôm nay 22 - 10: Bật tăng mạnh , người Anh yêu thích cà phê Việt - Ảnh 3.


xuất khẩu cà phê giá cà phê hôm nay Robusta Arabica
