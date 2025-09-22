Giá cà phê hôm nay 22-9: Có tăng trở lại?

Hôm nay, 22-9, các sàn giao dịch kỳ hạn cà phê trên thế giới giao dịch trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với mức khởi điểm 4.135 USD/tấn với Robusta và 8.050 USD/tấn với Arabica.

Giá cà phê trong nước cao hơn thế giới 6.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước khởi đầu ở mức 114.500 đồng/kg, cao hơn giá thế giới khoảng 6.000 đồng/kg do đang cuối vụ, khan hàng.

Những gì đã trải qua 1 năm qua khiến việc đoán giá cà phê trở nên bất khả thi khi tăng – giảm thất thường.

Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết niên vụ cà phê 2025-2026 khó đoán nhất từ trước đến giờ bởi các yếu tố bất định quá lớn.

Giá cà phê giảm mạnh tuần qua

Vụ tới giá cà phê có khả năng không cao

Ông cũng đưa ra khả năng giá cà phê vụ tới không cao do thuế nhập khẩu Mỹ khiến nhà mua hàng phải trừ lùi vào giá mua bởi không thể cộng hết vào giá cho người tiêu dùng cuối.

Tuy nhiên, điều may mắn là năm nay chi phí sản xuất cà phê không tăng nhiều bởi giá vật tư nông nghiệp ổn định, chỉ tăng do nhân công nên không gặp áp lực phải có giá cao.

Một số đại lý cho hay đã bắt đầu mua cà phê vụ sớm với giá tạm tính ở mức 115.000 đồng/kg và đặt cọc đến 25% để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Do mức cọc quá cao, nhiều người lo lắng nên không tham gia mua sớm – bán sớm mà khớp giá theo từng lô, hưởng chênh lệch khoảng 500 đồng/kg.



