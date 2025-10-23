HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 23-10: Tăng mạnh và dự báo đáng chú ý

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp đà tăng mạnh 3 con số với Arabica và cả Robusta

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 23-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2,56%-2,64%. 

Robusta vượt 4.700 USD/tấn, Arabica tiến sát kỷ lục

Kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025 tăng 119 USD/tấn, lên 4.739 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá cà phê kỳ hạn tham chiếu ở mức 123.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước kỳ vọng tăng mạnh bởi chênh lệch giữa giá sàn London và giá nội địa ngày càng xa.

Hôm qua, khi giá sàn tăng 104 USD/tấn nhưng giá cà phê trong nước chỉ tăng chưa đến một nửa, ở mức 1.200 đồng/kg, lên 115.500 đồng/kg.

Nhiều nông dân kỳ vọng giá cà phê nội địa sẽ lên mức 120.000 đồng/kg trở lại.

Tuy nhiên, ghi nhận giá cà phê gần nhất ở Đắk Lắk cao nhất chỉ 117.000 đồng/kg, thấp nhất ở Lâm Đồng, 114.900 đồng/kg.

Trên sàn New York – Mỹ, Arabica tăng tiếp, kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng tiếp 160 USD/tấn, lên 9.280 USD/tấn, tương đương 242.400 đồng/kg. Đây là mức rất gần so với kỷ lục hồi tháng 2-2025, ở mức hơn 9.600 USD/tấn.

Nhờ vậy, giá Arabica trong nước tại các vùng trồng chính như Sơn La, Quảng Trị, Tây Nguyên lên mức cao nhất trong lịch sử, từ 25.000 đến hơn 30.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 23-10: Tăng mạnh và dự báo đáng chú ý - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng ngay vụ thu hoạch

Nhiều yếu tố thúc đẩy giá cà phê tăng tiếp

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cà phê thế giới đang tăng mạnh do áp lực từ tồn kho giảm, thời tiết bất lợi và nhu cầu tăng mua Robusta để thay thế Arabica ngày càng lớn. 

Với Arabica, các báo cáo tồn kho cho biết đang ở mức thấp nhất 18 tháng trong khi Robusta cũng thấp nhất 3 tháng qua.

Nhu cầu thay thế Arabica trong ngành rang xay ngày càng lớn do chênh lệch giá giữa hai loại cà phê ở mức cao.

"Các yếu tố này sẽ khiến giá cà phê toàn cầu tiếp tục tăng trong thời gian tới" - đơn vị này dự báo.

Giá cà phê hôm nay 23-10: Tăng mạnh và dự báo đáng chú ý - Ảnh 1.


xuất khẩu cà phê Đắk Lắk giá cà phê hôm nay Robusta Arabica
