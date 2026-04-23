Giá cà phê hôm nay 23-4: Nhật Bản thử trồng cà phê trong nhà kính

Phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 23-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng mạnh. Có thời điểm, giá tăng tới 148 USD/tấn, lên 3.487 USD/tấn ở kỳ hạn giao tháng 7-2026.

Arabica, Robusta đồng loạt tăng

Kỳ hạn gần, tháng 5-2026, giá cà phê bật tăng đáng kể khi Robusta chốt phiên vọt lên 3.539 USD/tấn, tăng 82 USD/tấn.

Trong khi đó, Arabica tăng tới 300 USD/tấn, lên 6.670 USD/tấn, cho thấy nhu cầu giao hàng gấp đang gia tăng.

Chốt phiên, giá tham chiếu Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 đạt 3.404 USD/tấn, tăng 65 USD/tấn; Arabica lên 6.370 USD/tấn, tăng 140 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay dự kiến tăng so với mức bình quân 86.900 đồng/kg của ngày hôm qua.

Giá cà phê bật tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, khi Iran liên tiếp bắt giữ tàu, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa, trong đó có cà phê.

Bên cạnh đó, dù nguồn cung tại các nước sản xuất được cho là dồi dào nhưng tồn kho ở các thị trường tiêu thụ lại ở mức thấp, góp phần đẩy giá tăng trên các sàn.

Giá cà phê biến động khó lường, các nước tiêu thụ tìm cách thích ứng

Nhật Bản trồng cà phê trong nhà kính

Theo The Japan News, Nhật Bản đang thử nghiệm mở rộng sản xuất cà phê nội địa ra các khu vực phía Bắc như Hokkaido và Tohoku, trong bối cảnh nước này phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhập khẩu.

Việt Nam hiện là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Nhật Bản, chiếm khoảng 30% thị phần, sau Brazil với 44%.

Theo Hiệp hội Cà phê Nhật Bản, nước này là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ tư thế giới, với khoảng 400.000 tấn mỗi năm, sau Mỹ, Brazil và Đức.

Vì vậy, Nhật Bản buộc phải tìm cách thích ứng khi biến đổi khí hậu có thể khiến diện tích phù hợp trồng Arabica trên toàn cầu giảm một nửa vào năm 2050.

Tại tỉnh Yamagata, các mô hình trồng cà phê trong nhà kính nhằm kiểm soát nhiệt độ đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu: cây sinh trưởng tốt và bắt đầu cho quả, dù năng suất vẫn còn hạn chế.