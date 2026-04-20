Giá cà phê hôm nay 20-4: Robusta vào vụ tại Indonesia, Brazil nối bước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20-4: Robusta vào vụ tại Indonesia, Brazil nối bước

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, Robusta cũng chịu áp lực khi nguồn cung được bổ sung từ Indonesia và tiếp theo là Brazil

Hôm nay, 20-4, các sàn giao dịch trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).  

Các mức giá khởi điểm trước khi cập nhật mới như sau: kỳ hạn tháng 7-2026, Robusta ở mức 3.263 USD/tấn, Arabica 6.270 USD/tấn; giá cà phê nội địa bình quân 85.100 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh quốc tế, giá cà phê bắt đầu chịu áp lực khi Indonesia bước vào thu hoạch từ tháng 4 và có thể đưa hàng ra thị trường từ tháng 5. 

Đáng chú ý, khoảng 90% sản lượng của nước này là Robusta.

Robusta sắp được thu hoạch ở Indonesia, Brazil tiếp nối

Bên cạnh đó, Brazil cũng thu hoạch Robusta từ tháng 5 và từ tháng 7 sẽ thu Arabica với dự kiến kỷ lục về sản lượng. 

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa công bố báo cáo xuất khẩu 5 tháng đầu vụ (từ tháng 10-2025 đến tháng 2-2026) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 3,468 triệu tấn, tăng 4,5% so với niên vụ trước; riêng Robusta đạt 1,47 triệu tấn, tăng tới 17%.

Nguồn Robusta từ Việt Nam vẫn đóng vai trò chủ lực khi tính đến 6 tháng đầu vụ, Việt Nam xuất khẩu khoảng 813.000 tấn, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3-2026, xuất khẩu Robusta của Brazil cũng tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46.855 tấn. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu vụ, xuất khẩu Robusta của nước này giảm sâu 43%, còn 197.195 tấn, do Brazil ưu tiên sử dụng Robusta cho sản xuất cà phê hòa tan và tiêu thụ nội địa.

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica cà phê Brazil
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo