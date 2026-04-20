Giá cà phê hôm nay 20-4: Robusta vào vụ tại Indonesia, Brazil nối bước

Hôm nay, 20-4, các sàn giao dịch trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Các mức giá khởi điểm trước khi cập nhật mới như sau: kỳ hạn tháng 7-2026, Robusta ở mức 3.263 USD/tấn, Arabica 6.270 USD/tấn; giá cà phê nội địa bình quân 85.100 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh quốc tế, giá cà phê bắt đầu chịu áp lực khi Indonesia bước vào thu hoạch từ tháng 4 và có thể đưa hàng ra thị trường từ tháng 5.

Đáng chú ý, khoảng 90% sản lượng của nước này là Robusta.

Robusta sắp được thu hoạch ở Indonesia, Brazil tiếp nối

Bên cạnh đó, Brazil cũng thu hoạch Robusta từ tháng 5 và từ tháng 7 sẽ thu Arabica với dự kiến kỷ lục về sản lượng.

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa công bố báo cáo xuất khẩu 5 tháng đầu vụ (từ tháng 10-2025 đến tháng 2-2026) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 3,468 triệu tấn, tăng 4,5% so với niên vụ trước; riêng Robusta đạt 1,47 triệu tấn, tăng tới 17%.

Nguồn Robusta từ Việt Nam vẫn đóng vai trò chủ lực khi tính đến 6 tháng đầu vụ, Việt Nam xuất khẩu khoảng 813.000 tấn, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3-2026, xuất khẩu Robusta của Brazil cũng tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46.855 tấn. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu vụ, xuất khẩu Robusta của nước này giảm sâu 43%, còn 197.195 tấn, do Brazil ưu tiên sử dụng Robusta cho sản xuất cà phê hòa tan và tiêu thụ nội địa.



