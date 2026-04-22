Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 22-4: Mới tăng đã giảm, nông dân cân nhắc điều này

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh, nguồn cung từ Brazil và Indonesia gây áp lực, nông dân được khuyến cáo cân nhắc bán bớt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 22-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm từ 1,09% đến 1,32%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 1,76% đến 1,9%. 

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta giảm 37 USD/tấn, còn 3.339 USD/tấn; giá Arabica giảm 110 USD/tấn, còn 6.230 USD/tấn. 

Giá cà phê trong nước hôm nay được dự báo sẽ giảm so với mức 87.400 đồng/kg của ngày hôm qua.

Ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Thương mại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), nhận định thị trường cà phê đang ở trạng thái “nhấp nhổm” do khu vực eo biển Hormuz vẫn chưa ổn định. 

Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến khả năng lưu thông hàng hóa và logistics tại đây đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Đây cũng là lý do giá cà phê bật tăng vào đầu tuần khi Hormuz bị đóng.

Tuy nhiên, thị trường đang chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào khi Indonesia đã thu hoạch khoảng 20% sản lượng và bắt đầu chào giá. Brazil cũng đang chào bán các kỳ hạn giao tháng 7 và 9-2026. 

Do đó, đối tác nước ngoài có xu hướng chuyển sang mua hàng từ Brazil và Indonesia thay vì Việt Nam, khiến việc mở các hợp đồng mới tại thị trường trong nước tương đối trì trệ.

Tại Việt Nam, ông Sơn ước tính sản lượng cà phê còn trong dân khoảng 30% - 35% và khuyến cáo nông dân nên cân nhắc bán bớt khi được giá, không nên giữ quá lâu vì rủi ro giá giảm có thể làm mất lợi nhuận.

