Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 21-4: Robusta bật tăng 3 con số

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay bất ngờ bật tăng trên cả 2 sàn, trong đó Robusta tăng đến 3 con số khi eo biển Hormuz chưa thông

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng nay 21-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London - Anh tăng 2,62% - 3,46%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng 1,23% - 1,78%. 

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta tăng 113 USD/tấn, lên 3.376 USD; giá Arabica tăng 80 USD, lên 6.340 USD/tấn.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tăng nóng trong phiên vừa qua do eo biển Hormuz chưa thông, tình hình Trung Đông căng thẳng trở lại khiến việc vận chuyển cà phê từ châu Á sang châu Âu gặp khó khăn, chi phí tăng và thời gian kéo dài.

Giá Robusta tăng mạnh hơn vì châu Á là khu vực cung ứng chính, trong khi Arabica tăng ít hơn do sắp bước vào vụ thu hoạch mới.

Giá cà phê hôm nay 21-4: Robusta bật tăng 3 con số - Ảnh 1.

Giá Robusta tăng nóng trên sàn

Trong khi đó, giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến tăng trở lại từ mốc 85.400 đồng/kg hôm qua. Tuy nhiên, theo diễn biến trước đó, giá cà phê trong nước biến động không đồng nhất với giá sàn mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. 

Thông thường, giá cà phê trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ các đơn hàng xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, khi chi phí vận chuyển tăng và thời gian kéo dài, bên mua có xu hướng ép giá để mức giá cuối cùng họ nhận được không tăng quá mạnh.

Giá cà phê hôm nay 21-4: Robusta bật tăng 3 con số - Ảnh 2.


Giá cà phê hôm nay 19-4: Arabica đối mặt áp lực lớn

Giá cà phê hôm nay 19-4: Arabica đối mặt áp lực lớn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại tuần buồn với Arabica và có thể đà giảm còn chưa dừng lại

Giá cà phê hôm nay 18-4: Giảm tiếp, bất chấp Brazil xuất khẩu thấp nhất 8 năm qua

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh eo biển Hormuz mở lại, trong khi số liệu xuất khẩu của Brazil gây nhiều bất ngờ

Giá cà phê hôm nay 17- 4: Quay đầu giảm, dân trong nghề thích ứng xu thế cà phê mới

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm; sự biến động liên tục của thị trường buộc những người trong ngành tìm cách thích nghi

Nguyễn Quang Bình giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
