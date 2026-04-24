Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 24-4: Đồng loạt tăng 3 con số

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục leo thang trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 24-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng từ 2,79% đến 3,03%; trong khi giá Arabica (New York, Mỹ) tăng mạnh hơn, từ 3,41% đến 3,87%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 7-2026, giá Robusta tăng 103 USD/tấn, lên 3.507 USD/tấn; giá Arabica tăng 250 USD/tấn, lên 6.620 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 24-4: Đồng loạt tăng 3 con số - Ảnh 1.

Trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ tăng mạnh so với mốc 87.900 đồng/kg của ngày hôm qua.

Những phiên gần đây, giá cà phê duy trì xu hướng đi lên khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng. 

Bên cạnh đó, tồn kho thấp tại các thị trường tiêu thụ lớn cũng góp phần đẩy giá tăng.

Giá cà phê hôm nay 24 - 4: Tăng mạnh và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu - Ảnh 2.

Cà phê rang nguyên hạt chiếm thị phần cao nhất tại Đức

Tại Đức – thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil), đồng thời là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam – nhu cầu cà phê hạt nguyên chất đang tăng mạnh. Trong 10 năm qua, sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm này đã tăng tới 130%.

Theo Hiệp hội Cà phê Đức, năm 2025, tổng chi tiêu cho cà phê của người dân nước này đạt khoảng 9,7 tỉ USD. Trung bình mỗi người tiêu thụ 161 lít cà phê/năm; cứ 3 hộ gia đình thì có 1 hộ sở hữu máy pha cà phê tự động sử dụng cà phê hạt.

Tổng tiêu thụ cà phê của Đức năm 2025 đạt 456.000 tấn. Trong đó, cà phê hạt nguyên chất chiếm 42,5% (193.800 tấn), cà phê tiêu dùng ngoài hàng chiếm 27,5%, trong khi cà phê bột rang xay sẵn có xu hướng giảm mạnh.

Giá cà phê hôm nay 24 - 4: Tăng mạnh và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu - Ảnh 3.


Giá cà phê hôm nay 22-4: Mới tăng đã giảm, nông dân cân nhắc điều này

Giá cà phê hôm nay 22-4: Mới tăng đã giảm, nông dân cân nhắc điều này

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh, nguồn cung từ Brazil và Indonesia gây áp lực, nông dân được khuyến cáo cân nhắc bán bớt

Giá cà phê hôm nay 21-4: Robusta bật tăng 3 con số

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay bất ngờ bật tăng trên cả 2 sàn, trong đó Robusta tăng đến 3 con số khi eo biển Hormuz chưa thông

Giá cà phê hôm nay 20-4: Robusta vào vụ tại Indonesia, Brazil nối bước

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, Robusta cũng chịu áp lực khi nguồn cung được bổ sung từ Indonesia và tiếp theo là Brazil

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica Đức nhập cà phê cà phê Đức
