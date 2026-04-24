Giá cà phê hôm nay 24-4: Đồng loạt tăng 3 con số

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 24-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng từ 2,79% đến 3,03%; trong khi giá Arabica (New York, Mỹ) tăng mạnh hơn, từ 3,41% đến 3,87%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 7-2026, giá Robusta tăng 103 USD/tấn, lên 3.507 USD/tấn; giá Arabica tăng 250 USD/tấn, lên 6.620 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ tăng mạnh so với mốc 87.900 đồng/kg của ngày hôm qua.

Những phiên gần đây, giá cà phê duy trì xu hướng đi lên khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, tồn kho thấp tại các thị trường tiêu thụ lớn cũng góp phần đẩy giá tăng.

Cà phê rang nguyên hạt chiếm thị phần cao nhất tại Đức

Tại Đức – thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil), đồng thời là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam – nhu cầu cà phê hạt nguyên chất đang tăng mạnh. Trong 10 năm qua, sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm này đã tăng tới 130%.

Theo Hiệp hội Cà phê Đức, năm 2025, tổng chi tiêu cho cà phê của người dân nước này đạt khoảng 9,7 tỉ USD. Trung bình mỗi người tiêu thụ 161 lít cà phê/năm; cứ 3 hộ gia đình thì có 1 hộ sở hữu máy pha cà phê tự động sử dụng cà phê hạt.

Tổng tiêu thụ cà phê của Đức năm 2025 đạt 456.000 tấn. Trong đó, cà phê hạt nguyên chất chiếm 42,5% (193.800 tấn), cà phê tiêu dùng ngoài hàng chiếm 27,5%, trong khi cà phê bột rang xay sẵn có xu hướng giảm mạnh.



