Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh, giảm hơn phiên tăng 3 con số vừa qua của Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 24-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 134 – 162 USD/tấn, tỉ lệ từ 3,26% - 3,79%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm từ 3,05% - 4,68%. 

Giá cà phê hôm nay giảm rất mạnh

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta giảm 162 USD/tấn, còn 4.118 USD/tấn (khoảng 108.000 đồng/kg); giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 340 USD/tấn, còn 7.760 USD/tấn.

Giá cà phê những phiên gần đây tăng, giảm theo biên độ rất mạnh và khó đoán xu hướng.

Giá cà phê hôm nay giao dịch trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức 114.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Một tuần trở lại đây, giá cà phê trên sàn London lao dốc mạnh hơn giá trong nước và giá trong nước cao hơn giá sàn.

Điều này khiến cho các hợp đồng xuất khẩu khó khớp giá, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sắp thu hoạch và sẽ ra hàng mạnh từ tháng 11-2025 tới.

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh- Ảnh 1.

Giá cà phê biến động với biên độ lớn

Đề xuất miễn thuế nhập khẩu cà phê vào Mỹ

Thị trường cà phê không chỉ tác động bởi cung – cầu mà bị ảnh hưởng nhiều bởi các chính sách nhập khẩu. Mới đây, các nghị sĩ Hạ viện Mỹ đề xuất dự luật miễn toàn bộ thuế nhập khẩu cho cà phê và các sản phẩm liên quan.

Phạm vi miễn trừ bao gồm: cà phê rang, cà phê khử caffein, vỏ cà phê và các sản phẩm thay thế có chứa cà phê.

Động thái này xuất phát từ thực tế giá cà phê tại Mỹ tăng mạnh đến 21% trong tháng 8-2025 so với cùng kỳ năm 2024 do thuế đối ứng 50% Mỹ áp lên cà phê Brazil, nguồn cung cấp đến 30% nhu cầu nhập khẩu của Mỹ.

Theo Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê đặc sản của Brazil sang Mỹ trong tháng 8-2025 đạt hơn 21.600 bao, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2024 do chi phí nhập khẩu quá cao, buộc nhiều nhà rang xay và nhà nhập khẩu Mỹ phải hoãn hoặc hủy hợp đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp cà phê Brazil kêu gọi chính phủ Brazil đàm phán với chính quyền Mỹ nhằm tháo gỡ khó khăn và khôi phục dòng chảy thương mại. Nếu vấn đề được giải quyết, giá cà phê có thể hạ nhiệt.

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh- Ảnh 2.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê Robusta Napoly thuế nhập khẩu thuế đối ứng
