Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã tăng mạnh sau 4 phiên giảm liên tiếp của tuần trước và bị kích bởi yếu tố thời tiết bất lợi ngay trước vụ thu hoạch của Việt Nam

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 23-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng mạnh từ 133 – 145 USD/tấn, tương đương tỉ lệ 3,33% - 3,51%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng ít hơn, từ 0,23%-0,56%. 

Cà phê tăng giá đồng loạt do đâu?

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta tăng 145 USD/tấn, lên 4.280 USD/tấn; giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 20 USD/tấn, lên 8.100 USD/tấn.

Yếu tố chính đẩy giá cà phê bật tăng mạnh là mưa nhiều tại khu vực Tây Nguyên ngay trước vụ thu hoạch gây nguy cơ rụng quả, ảnh hưởng đến sản lượng cà phê của Việt Nam cung ứng ra thị trường.

Giá cà phê hôm nay khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ tăng trở lại, từ mức 112.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số- Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta tăng 3 con số

Thủ phủ cà phê mang đặc sản quảng bá tại Trung Quốc

Dù thị trường cà phê đang trong xu thế có lợi cho người bán nhưng các hoạt động xúc tiến thương mại của cà phê Việt Nam vẫn được tổ chức liên tục để đa dạng hóa thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cà phê Việt ra thế giới.

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ tham gia Lễ hội Cà phê Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025, diễn ra từ ngày 26 đến 28-9 thành phố Mông Tự, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tại đây, Hiệp hội sẽ quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột – sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam và hơn 32 quốc gia trên thế giới nói riêng và cà phê đặc sản Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.

Giá cà phê hôm nay 23-9: Bật tăng 3 con số- Ảnh 2.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê Robusta quảng bá cà phê tại Trung Quốc
