Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay hồi phục trở lại với Robusta nhưng Arabica giảm, dù vẫn ở mức hơn 400 US cent/pound

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 25-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh hồi phục nhẹ, dưới 1% với các kỳ hạn từ nay đến tháng 5-2026.

Hồi phục, giá 120.000 đồng/kg còn xa

TIN LIÊN QUAN

Kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025 giá cà phê tăng 17 USD/tấn, lên 4.571 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng khá nhất với mức 36 USD/tấn, lên 4.557 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự kiến hồi phục nhẹ từ mức 114.500 – 115.500 đồng/kg; một số nơi thu mua có giá cao hơn, ở mức 116.500 đồng/kg (cà phê mới) và 116.000 đồng/kg (cà phê cũ).

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025, giảm 160 USD/tấn, còn 8.880 USD/tấn (tức 403,75 US cent/pound).

Tại hội nghị tổng kết niên vụ cà phê ngày hôm qua (24-10), do Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức, hầu hết các DN và chuyên gia đều nhận định lạc quan về giá vụ 2025-2026 nhưng có cảnh báo thừa cung trong dài hạn.

Giá cà phê hôm nay 25 - 10: Hồi phục nhẹ và điểm lạ trên thị trường cà phê - Ảnh 2.

Giá cà phê niên vụ này dự báo ở mức tốt

Cách mua cà phê mới

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, thông tin ông vừa đi châu Âu về. Đây là thị trường nhập khẩu cà phê số 1 của Việt Nam với hơn 40% thị phần với điểm lạ là các nhà thương mại hiện nay mua rất ít và đòi hỏi giá trừ lùi nhiều, từ 50 – 150 USD/tấn.

Trong khi đó, các nhà rang xay vẫn mua đều đặn với yêu cầu giao ngay.

Hiện tượng này có thể thấy các nhà rang xay đánh giá cà phê đang nhiều, cần là có hàng, không cần mua trữ.

Nhưng từ hiện tượng này có thể hiểu do giá cà phê ở mức cao, các nhà rang xay không có đủ vốn để mua lượng lớn nguyên liệu cho sản xuất trong thời gian dài.

So với 2 vụ trước, giá cà phê đã tăng gấp 3 lần.

Ngay ở thị trường trong nước, ông Nam cũng cho hay, do áp lực tài chính thì giải pháp tạm trữ sẽ do chính nông dân thực hiện, các DN chỉ mua khi cần.

Năm qua, nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt chiến lược: "Được giá thì bán, cần tiền thì bán" chứ không bán ra ồ ạt nên đã điều tiết được hàng, giữ giá cà phê cả niên vụ bình quân 120.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 25 - 10: Hồi phục nhẹ và điểm lạ trên thị trường cà phê - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 24-10: Quá kịch tính

Giá cà phê hôm nay 24-10: Quá kịch tính

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay mở đầu tăng mạnh 3 con số nhưng chốt phiên lại lao dốc cực mạnh

Giá cà phê hôm nay 23-10: Tăng mạnh và dự báo đáng chú ý

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp đà tăng mạnh 3 con số với Arabica và cả Robusta

Giá cà phê hôm nay 22-10: Bật tăng rất cao, người Anh mê cà phê Việt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng mạnh ở mức hơn 3 con số với cả Robusta và Arabica

vicofa Đỗ Hà Nam giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo