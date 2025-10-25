Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 25-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh hồi phục nhẹ, dưới 1% với các kỳ hạn từ nay đến tháng 5-2026.

Hồi phục, giá 120.000 đồng/kg còn xa

Kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025 giá cà phê tăng 17 USD/tấn, lên 4.571 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng khá nhất với mức 36 USD/tấn, lên 4.557 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự kiến hồi phục nhẹ từ mức 114.500 – 115.500 đồng/kg; một số nơi thu mua có giá cao hơn, ở mức 116.500 đồng/kg (cà phê mới) và 116.000 đồng/kg (cà phê cũ).

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025, giảm 160 USD/tấn, còn 8.880 USD/tấn (tức 403,75 US cent/pound).

Tại hội nghị tổng kết niên vụ cà phê ngày hôm qua (24-10), do Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức, hầu hết các DN và chuyên gia đều nhận định lạc quan về giá vụ 2025-2026 nhưng có cảnh báo thừa cung trong dài hạn.

Giá cà phê niên vụ này dự báo ở mức tốt

Cách mua cà phê mới

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, thông tin ông vừa đi châu Âu về. Đây là thị trường nhập khẩu cà phê số 1 của Việt Nam với hơn 40% thị phần với điểm lạ là các nhà thương mại hiện nay mua rất ít và đòi hỏi giá trừ lùi nhiều, từ 50 – 150 USD/tấn.

Trong khi đó, các nhà rang xay vẫn mua đều đặn với yêu cầu giao ngay.

Hiện tượng này có thể thấy các nhà rang xay đánh giá cà phê đang nhiều, cần là có hàng, không cần mua trữ.

Nhưng từ hiện tượng này có thể hiểu do giá cà phê ở mức cao, các nhà rang xay không có đủ vốn để mua lượng lớn nguyên liệu cho sản xuất trong thời gian dài.

So với 2 vụ trước, giá cà phê đã tăng gấp 3 lần.

Ngay ở thị trường trong nước, ông Nam cũng cho hay, do áp lực tài chính thì giải pháp tạm trữ sẽ do chính nông dân thực hiện, các DN chỉ mua khi cần.

Năm qua, nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt chiến lược: "Được giá thì bán, cần tiền thì bán" chứ không bán ra ồ ạt nên đã điều tiết được hàng, giữ giá cà phê cả niên vụ bình quân 120.000 đồng/kg.



