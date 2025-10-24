Vụ cà phê kết thúc "như mơ", nhưng...

Ngày 24-10, tại TP HCM, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức tổng kết niên vụ 2024-2025 và triển khai niên vụ mới với nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều.

Theo báo cáo của VICOFA, niên vụ 2024-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn cà phê các loại, kim ngạch xuất khẩu trên 8,4 tỉ USD, tăng 1,8% về khối lượng và tăng 55,5% về kim ngạch so với niên vụ 2023-2024.

Đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay.

Đặc biệt, giá xuất khẩu cà phê bình quân 5.610 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến), tăng 52,7% so với niên vụ trước là mức chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu cà phê.

Nông dân Việt Nam vừa trải qua một vụ cà phê trúng mùa, trúng giá

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA, nhận xét niên vụ vừa qua đã kết thúc "như mơ" với người trồng cà phê khi mức giá bình quân 120.000 đồng/kg, cao gấp 3 so với nhiều năm trước đây, khi giá chỉ xoay quanh 40.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, vấn đề của các doanh nghiệp xuất khẩu là thiếu vốn do tạm đóng thuế GTGT 5% nên sẽ khó mua tạm trữ cà phê khi thu hoạch rộ mà chỉ có thể mua khi cần. Do đó, nông dân sẽ giữ vai trò điều tiết nguồn hàng và cả giá cà phê.

Tuy nhiên, việc tích trữ cũng không thể để quá lâu, trường hợp hàng quá thừa sẽ xảy ra tình trạng như ngành hàng hồ tiêu, từ 250.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg.

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Simexco Daklak, nhấn mạnh thuế GTGT là vấn đề cấp bách toàn ngành kể từ 1-7, khi quy định mới được áp dụng.

Theo đó, doanh số xuất khẩu của Simexco Daklak là 18.000 tỉ đồng/năm thì thuế GTGT tạm đóng là 900 tỉ đồng trong khi vốn điều lệ của công ty là 400 tỉ đồng.

Nếu tình hình này kéo dài, công ty không thể vươn ra toàn cầu mà phải chuyển hướng về nội địa.