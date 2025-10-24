HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vụ cà phê kết thúc "như mơ", nhưng...

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Việt Nam vừa kết thúc một niên vụ cà phê 2024 - 2025 "như mơ", trong đó giá cao hơn đến 3 lần so với 2 mùa trước

Ngày 24-10, tại TP HCM, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức tổng kết niên vụ 2024-2025 và triển khai niên vụ mới với nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều. 

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của VICOFA, niên vụ 2024-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn cà phê các loại, kim ngạch xuất khẩu trên 8,4 tỉ USD, tăng 1,8% về khối lượng và tăng 55,5% về kim ngạch so với niên vụ 2023-2024.

Đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay. 

Đặc biệt, giá xuất khẩu cà phê bình quân 5.610 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến), tăng 52,7% so với niên vụ trước là mức chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu cà phê.

- Ảnh 3.

Nông dân Việt Nam vừa trải qua một vụ cà phê trúng mùa, trúng giá

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA, nhận xét niên vụ vừa qua đã kết thúc "như mơ" với người trồng cà phê khi mức giá bình quân 120.000 đồng/kg, cao gấp 3 so với nhiều năm trước đây, khi giá chỉ xoay quanh 40.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, vấn đề của các doanh nghiệp xuất khẩu là thiếu vốn do tạm đóng thuế GTGT 5% nên sẽ khó mua tạm trữ cà phê khi thu hoạch rộ mà chỉ có thể mua khi cần. Do đó, nông dân sẽ giữ vai trò điều tiết nguồn hàng và cả giá cà phê.

Tuy nhiên, việc tích trữ cũng không thể để quá lâu, trường hợp hàng quá thừa sẽ xảy ra tình trạng như ngành hàng hồ tiêu, từ 250.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg.

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Simexco Daklak, nhấn mạnh thuế GTGT là vấn đề cấp bách toàn ngành kể từ 1-7, khi quy định mới được áp dụng.

Theo đó, doanh số xuất khẩu của Simexco Daklak là 18.000 tỉ đồng/năm thì thuế GTGT tạm đóng là 900 tỉ đồng trong khi vốn điều lệ của công ty là 400 tỉ đồng.

Nếu tình hình này kéo dài, công ty không thể vươn ra toàn cầu mà phải chuyển hướng về nội địa.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 23-10: Tăng mạnh và dự báo đáng chú ý

Giá cà phê hôm nay 23-10: Tăng mạnh và dự báo đáng chú ý

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp đà tăng mạnh 3 con số với Arabica và cả Robusta

Giá cà phê hôm nay 22-10: Bật tăng rất cao, người Anh mê cà phê Việt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng mạnh ở mức hơn 3 con số với cả Robusta và Arabica

Giá cà phê hôm nay 21-10: Arabica leo đỉnh, Robusta Việt có cơ hội vàng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến khó hiểu khi Robusta tăng giảm trái chiều ở các kỳ hạn khác nhau, Arabica quay lại mốc hơn 400 US cent/pound.

kỷ lục cà phê giá cà phê vicofa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo