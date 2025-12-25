Giá cà phê hôm nay 25-12: Tăng phiên thứ 3, Việt Nam "một mình một chợ"

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 25-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng nhẹ, dưới 1% nhưng duy trì được 3 phiên liên tiếp; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ biến động nhẹ dưới 0,2% (cả tăng và giảm).

Robusta tăng 3 phiên

Cụ thể, giá cà phê Robusta giao tháng 1-2026 tăng 42 USD/tấn, lên 4.012 USD/tấn, chính thức quay lại mốc 4.000 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 3-2026 tăng 34 USD/tấn, đạt mức 3.858 USD/tấn. Như vậy, sau 3 phiên giao dịch liên tiếp, giá Robusta đã tăng tổng cộng 189 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 điều chỉnh giảm 10 USD/tấn, còn 7.640 USD/tấn, tương đương khoảng 199.300 đồng/kg.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo tiếp tục tăng so với mức 95.000 đồng/kg trước thời điểm sàn London mở cửa.

Những ngày gần đây, giao dịch cà phê diễn ra khá sôi động khi nguồn hàng dồi dào, người bán và người mua đã dễ dàng khớp giá hơn so với giai đoạn trước.

Cà phê Việt Nam đang tăng giá trở lại

Cà phê Việt Nam "một mình một chợ"

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết thời điểm hiện tại, Việt Nam đang "một mình một chợ" cung cấp cà phê cho thế giới nên xu hướng chung, giá cà phê còn tăng đến tháng 5-2026 khi Brazil thu hoạch.

Trước đó, vào tháng 4-2025, Indonesia cũng thu hoạch – tuy là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 thế giới nhưng sản lượng ít, tiêu thụ nội địa cao nhưng ít ảnh hưởng đến thị trường.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Cà phê Napoli, cũng nhận định đang là thời điểm rất tốt để mua hàng khi thu hoạch rộ, hàng dồi dào. Vì chỉ vài tháng tới, giá cà phê sẽ tăng khi hết mùa, hàng cạn.