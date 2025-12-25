Giá cà phê hôm nay 25-12: Tăng phiên thứ 3, Việt Nam "một mình một chợ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 25-12: Tăng phiên thứ 3, Việt Nam "một mình một chợ"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp với Robusta còn Arabica vẫn đứng ở mức cao

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 25-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng nhẹ, dưới 1% nhưng duy trì được 3 phiên liên tiếp; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ biến động nhẹ dưới 0,2% (cả tăng và giảm). 

Robusta tăng 3 phiên

Cụ thể, giá cà phê Robusta giao tháng 1-2026 tăng 42 USD/tấn, lên 4.012 USD/tấn, chính thức quay lại mốc 4.000 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 3-2026 tăng 34 USD/tấn, đạt mức 3.858 USD/tấn. Như vậy, sau 3 phiên giao dịch liên tiếp, giá Robusta đã tăng tổng cộng 189 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 điều chỉnh giảm 10 USD/tấn, còn 7.640 USD/tấn, tương đương khoảng 199.300 đồng/kg.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo tiếp tục tăng so với mức 95.000 đồng/kg trước thời điểm sàn London mở cửa. 

Những ngày gần đây, giao dịch cà phê diễn ra khá sôi động khi nguồn hàng dồi dào, người bán và người mua đã dễ dàng khớp giá hơn so với giai đoạn trước.

Giá cà phê hôm nay 25 - 12: Tăng liên tiếp , Việt Nam độc quyền thị trường - Ảnh 2.

Cà phê Việt Nam đang tăng giá trở lại

Cà phê Việt Nam "một mình một chợ"

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết thời điểm hiện tại, Việt Nam đang "một mình một chợ" cung cấp cà phê cho thế giới nên xu hướng chung, giá cà phê còn tăng đến tháng 5-2026 khi Brazil thu hoạch.

Trước đó, vào tháng 4-2025, Indonesia cũng thu hoạch – tuy là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 thế giới nhưng sản lượng ít, tiêu thụ nội địa cao nhưng ít ảnh hưởng đến thị trường.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Cà phê Napoli, cũng nhận định đang là thời điểm rất tốt để mua hàng khi thu hoạch rộ, hàng dồi dào. Vì chỉ vài tháng tới, giá cà phê sẽ tăng khi hết mùa, hàng cạn.

Giá cà phê hôm nay 25 - 12: Tăng liên tiếp , Việt Nam độc quyền thị trường - Ảnh 3.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 23-12: Đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 23-12: Đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay "quay đầu" tăng mạnh, có kỳ hạn đạt mức tăng 3 con số như kỳ vọng của những người giữ nông sản này

Giá cà phê hôm nay 22-12: Điều bất ngờ từ đối thủ cà phê Indonesia

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bước vào tuần mới ở mức thấp nhưng cà phê Việt vẫn có nhiều ưu thế rõ rệt so với đối thủ trong khu vực

Giá cà phê hôm nay 21-12: Về lại mốc 90.000 đồng/kg

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã phục hồi nhẹ ở thị trường trong nước khi nông dân lưu kho cà phê còn tiêu thụ toàn cầu tăng kỷ lục

Napoli Đỗ Hà Nam giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo