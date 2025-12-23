Giá cà phê hôm nay 23-12: Đồng loạt tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 23-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê hôm nay tăng 2,63%-2,97% với Robusta trên sàn London; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng thấp hơn, từ 1,97%-2,13%.

Giá cà phê "quay đầu" sau 7 phiên

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta tăng 99 USD/tấn, lên 3.768 USD/tấn; Arabica tăng 150 USD/tấn, lên 7.660 USD/tấn.

Như vậy, giá Robusta đã có cú quay đầu tăng mạnh sau 7 phiên chỉ giảm, dù đà giảm có chậm lại trong những phiên cuối tuần.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng từ mức 91.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê quay đầu tăng

Tồn kho thấp, tương lai giá cà phê vẫn tốt

Diễn biến này xảy ra khi báo cáo tháng 12-2025 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về thương mại cà phê có nhiều điều chỉnh so với tháng 6-2025.

Theo đó, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2024-2025 giảm 900.000 bao so với ước tính trước đó, còn 175,3 triệu bao. Cà phê nhập khẩu lại tăng 3 triệu bao, lên 118,3 triệu bao do nhu cầu tăng mạnh ở các thị trường. Trong đó, Liên minh châu Âu tăng 800.000 bao, lên 46,2 triệu và Mỹ tăng 600.000 bao, lên 23,4 triệu bao.

Việc này dẫn đến cà phê tồn kho toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất 5 năm qua, chỉ còn 20,1 triệu bao.

Do đó, giá cà phê vẫn ở mặt bằng cao, bất chấp vụ tới 2025-2026 dự báo sản lượng toàn cầu sẽ ở mức kỷ lục 178,8 triệu bao - cao hơn 3,5 triệu bao so với vụ trước.