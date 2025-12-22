Giá cà phê hôm nay 22-12: Điều bất ngờ từ đối thủ cà phê Indonesia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 22-12: Điều bất ngờ từ đối thủ cà phê Indonesia

Tin, ảnh: Ngọc Ánh - Đồ họa AI AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bước vào tuần mới ở mức thấp nhưng cà phê Việt vẫn có nhiều ưu thế rõ rệt so với đối thủ trong khu vực

Ngày 22-12, các sàn giao dịch cà phê lớn trên thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) mở cửa trở lại với mức khởi điểm 3.669 USD/tấn đối với Robusta và 7.510 USD/tấn đối với Arabica, cùng kỳ hạn giao tháng 3-2025. 

TIN LIÊN QUAN

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước bắt đầu từ mức 90.300 đồng/kg giữa bối cảnh thu hoạch cà phê bước vào giai đoạn cuối mùa.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố nhiều thông tin thú vị liên quan đến 2 nước xuất khẩu cà phê số 2 và số 3 thế giới là Việt Nam và Indonesia.

Cùng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có diện tích trồng cà phê khoảng 680.000 ha, chỉ bằng một nửa của Indonesia là 1,2 triệu ha nhưng sản lượng lại hơn gấp đôi 1,848 triệu tấn so với 747.000 tấn.

Giá cà phê hôm nay 22 - 12: Việt Nam vượt trội so với Indonesia trong sản xuất cà phê - Ảnh 2.

Cà phê Indonesia được doanh nghiệp Việt nhập khẩu

Sự chênh lệch này đến từ năng suất cao vượt trội của cà phê Việt Nam. USDA cho biết hơn 95% sản lượng đến từ các hộ nông dân có diện tích trung bình một ha, hầu hết trong số họ không sử dụng phân bón hoặc các chất đầu vào khác để tăng năng suất.

Về mùa vụ, Indonesia thu hoạch sớm hơn Việt Nam khoảng nửa năm (bắt đầu từ tháng 4) trong khi Việt Nam bắt đầu thu hoạch từ tháng 10 hằng năm.

Giá cà phê hôm nay 22 - 12: Việt Nam vượt trội so với Indonesia trong sản xuất cà phê - Ảnh 3.

So sảnh 2 ông lớn cà phê Robusta trên thế giới

Cả hai đều là "vương quốc Robusta", với tỉ lệ Robusta chiếm 95% diện tích ở Việt Nam và 88% ở Indonesia.

Trên thương trường, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 2 thế giới, sau Brazil về xuất khẩu cà phê với 1,674 triệu tấn, trong khi Indonesia đứng thứ 3 với 532.200 tấn.

Về tiêu thụ nội địa, Việt Nam xếp thứ 8 toàn cầu (294.000 tấn) và Indonesia ngay sau đó ở vị trí thứ 9 (288.600 tấn).

Đáng chú ý, theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), Indonesia hiện là nguồn cung cà phê nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 27% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 29.700 tấn trong niên vụ vừa qua.

Giá cà phê hôm nay 22 - 12: Việt Nam vượt trội so với Indonesia trong sản xuất cà phê - Ảnh 4.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 20-12: Giảm phiên thứ 7, tiêu thụ cà phê tăng kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 20-12: Giảm phiên thứ 7, tiêu thụ cà phê tăng kỷ lục

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm nhưng có vẻ thị trường đang tìm thấy đáy khi nhiều nông dân không gặp áp lực bán ra

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm tiếp nhưng đà giảm chậm lại sau khi đã trải qua một phiên thấy được sắc xanh

Giá cà phê hôm nay 18-12: Lao dốc phiên thứ 5, mốc 90.000 đồng/kg có thể thủng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm tiếp và giảm mạnh nhất trong 5 phiên giảm gần đây

Napoli Indonesia giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo