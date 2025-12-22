Giá cà phê hôm nay 22-12: Điều bất ngờ từ đối thủ cà phê Indonesia

Ngày 22-12, các sàn giao dịch cà phê lớn trên thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) mở cửa trở lại với mức khởi điểm 3.669 USD/tấn đối với Robusta và 7.510 USD/tấn đối với Arabica, cùng kỳ hạn giao tháng 3-2025.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước bắt đầu từ mức 90.300 đồng/kg giữa bối cảnh thu hoạch cà phê bước vào giai đoạn cuối mùa.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố nhiều thông tin thú vị liên quan đến 2 nước xuất khẩu cà phê số 2 và số 3 thế giới là Việt Nam và Indonesia.

Cùng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có diện tích trồng cà phê khoảng 680.000 ha, chỉ bằng một nửa của Indonesia là 1,2 triệu ha nhưng sản lượng lại hơn gấp đôi 1,848 triệu tấn so với 747.000 tấn.

Cà phê Indonesia được doanh nghiệp Việt nhập khẩu

Sự chênh lệch này đến từ năng suất cao vượt trội của cà phê Việt Nam. USDA cho biết hơn 95% sản lượng đến từ các hộ nông dân có diện tích trung bình một ha, hầu hết trong số họ không sử dụng phân bón hoặc các chất đầu vào khác để tăng năng suất.

Về mùa vụ, Indonesia thu hoạch sớm hơn Việt Nam khoảng nửa năm (bắt đầu từ tháng 4) trong khi Việt Nam bắt đầu thu hoạch từ tháng 10 hằng năm.

So sảnh 2 ông lớn cà phê Robusta trên thế giới

Cả hai đều là "vương quốc Robusta", với tỉ lệ Robusta chiếm 95% diện tích ở Việt Nam và 88% ở Indonesia.

Trên thương trường, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 2 thế giới, sau Brazil về xuất khẩu cà phê với 1,674 triệu tấn, trong khi Indonesia đứng thứ 3 với 532.200 tấn.

Về tiêu thụ nội địa, Việt Nam xếp thứ 8 toàn cầu (294.000 tấn) và Indonesia ngay sau đó ở vị trí thứ 9 (288.600 tấn).

Đáng chú ý, theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), Indonesia hiện là nguồn cung cà phê nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 27% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 29.700 tấn trong niên vụ vừa qua.



