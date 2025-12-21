HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 21-12: Về lại mốc 90.000 đồng/kg

Tin, ảnh, đồ họa: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã phục hồi nhẹ ở thị trường trong nước khi nông dân lưu kho cà phê còn tiêu thụ toàn cầu tăng kỷ lục

Hôm nay, 21-12, giá cà phê trong nước mới nhất đạt mức bình quân 90.300 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó. 

Ở các tỉnh trọng điểm trồng cà phê, giá phổ biến đều vượt 90.000 đồng/kg, trừ khu vực vùng cao Lâm Đồng vẫn còn 89.500 đồng/kg.

So với tuần trước, giá cà phê trong nước giảm 8.900 đồng/kg, tương đương gần 9%.

Trong thời gian trên, giá Robusta giao tháng 3-2026 giảm liên tục, tổng mức giảm 330 USD/tấn, về 3.669 USD/tấn, tương đương giảm gần 8,3%.

Giá cà phê hôm nay 21 - 12: Tăng nhẹ Về mốc 90 . 000 Đồng / kg - Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Giá cà phê hôm nay 21 - 12: Tăng nhẹ Về mốc 90 . 000 Đồng / kg - Ảnh 2.

Diễn biến giá cà phê trên sàn tuần qua, kỳ hạn giao tháng 3-2026

Tuần qua, xu hướng chung của giá cà phê thế giới là giảm, kéo giá cà phê trong nước giảm theo nhưng cuối tuần có dấu hiệu hồi phục.

Giá cà phê hôm nay 21-12: Về lại mốc 90.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá cà phê trong nước hồi phục

Diễn biến này xảy ra khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố thông tin có lợi cho giá cà phê đó là tiêu thụ cà phê dự báo tăng kỷ lục và tồn kho cà phê thế giới vẫn ở mức thấp.

Hai năm qua, khi giá cà phê ở mức cao, nông dân trồng cà phê có đời sống kinh tế tốt, có thể giữ lại cà phê khi chưa được giá, giúp điều tiết thị trường tốt.

Giá cà phê hôm nay 21 - 12: Tăng nhẹ Về mốc 90 . 000 Đồng / kg - Ảnh 3.


