Giá cà phê hôm nay tiếp tục tích cực

Ngày 25-8, thị trường cà phê tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Sàn London (Anh) nghỉ lễ, trong khi sàn New York (Mỹ) sẽ mở cửa muộn hơn thường lệ vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Theo cập nhật, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 đạt 4.650 USD/tấn, Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.340 USD/tấn. Trong nước, cà phê khởi điểm 124.000 đồng/kg.

So với đầu tuần trước, giá cà phê trong nước tăng 5,4%. Trên sàn quốc tế, Robusta tăng hơn 14%, Arabica tăng 13%.

Ông Nguyễn Quang Bình, chuyên gia thị trường cà phê, nhận định việc Mỹ nhiều khả năng hạ lãi suất từ tháng 9-2025 đã thúc đẩy dòng tiền đầu tư vào hàng hóa, trong đó có cà phê.

Giá cà phê dự báo vẫn neo ở mức cao

Neo ở mức cao

Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, những ngày giữa tháng 8-2025, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh, lên mức cao nhất 2 tháng qua do thời tiết bất lợi và nguy cơ Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê Brazil.

Một thông tin quan trọng đẩy giá cà phê tăng vọt khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), công bố xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 7-2025 giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,4 triệu bao (144.000 tấn).

Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 21%, xuất khẩu cà phê Robusta giảm tới 49%.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu, chi phí logistics và chi phí sản xuất tăng tại các vùng sản xuất chủ chốt ở Nam Mỹ và Đông Nam Á đã đẩy giá cà phê tăng.

"Với những yếu tố này, dự báo giá cà phê trong ngắn hạn vẫn neo ở mức cao" – báo cáo nêu rõ.