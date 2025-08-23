HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 23-8: Tăng tiếp, giấc mơ 5.000 USD/tấn không còn xa

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại thêm 1 phiên tăng mạnh, bất chấp dự đoán thị trường sẽ có khoảng lùi cho nhà đầu tư chốt lời

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 23-8 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tăng thêm từ 2,27% - 3,12%; giá Arabica trên sàn NewYork – Mỹ tăng mạnh hơn, từ 3,52% - 4,1%. 

Đợt tăng liên tục hiếm có

Như vậy, giá Robusta đã tăng 4 phiên liên tiếp, mỗi phiên đều ở mức đến 3 con số, là một chuỗi đợt tăng cao liên tục và hiếm có.

Ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025, giá Robusta tăng 130 USD/tấn, lên 4.650 USD/tấn, cao hơn đầu tuần đến 583 USD/tấn, còn cao hơn cả tuần trước.

Giá cà phê hôm nay 23-8: Tăng tiếp, giấc mơ 5.000 USD/tấn không còn xa- Ảnh 1.

Phơi cà phê ở Tây Nguyên

Giá cà phê Robusta cao nhất ở kỳ hạn giao gần vào tháng 9-2025, lên đến 4.866 USD/tấn, tăng 108 USD/tấn, không còn xa ngưỡng 5.000 USD/tấn là bao với tốc độ tăng giá như hiện tại.

Tiền đổ vào sàn cà phê

Kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá Arabica cũng ở mức cao nhất là 8.610 USD/tấn, tăng 340 USD/tấn; kỳ hạn tham chiếu tháng 12-2025, giá Arabica tăng 290 USD/tấn, lên 8.340 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước kỳ vọng vượt lên mức 125.000 đồng/kg từ mức 123.200 đồng/kg trước giờ sàn Lonndon giao dịch. 

Giá cà phê hôm nay 23-8: Tăng tiếp, giấc mơ 5.000 USD/tấn không còn xa- Ảnh 2.

Giá cà phê đã tăng gần như thẳng đứng gần đây

Ngày hôm qua, thị trường trong nước giá cà phê tăng chậm khi giá trong nước vẫn đang cao hơn giá sàn và người mua đang chờ thị trường ổn định hơn.

Giá cà phê gần như tăng liên tục cả tuần qua do các yếu tố như thời tiết bất lợi ở Brazil, thuế đối ứng 50% Mỹ dành cho cà phê Brazil và lãi suất Mỹ giảm khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào sàn cà phê.

    Thông báo