Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 21-8 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tiếp tục tăng mạnh, từ 2,43% - 5,35%; giá Arabica trên sàn NewYork – Mỹ cũng tăng 1,14%-1,58%.

Giá cà phê tăng chưa điểm dừng

Ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025, giá Robusta tăng 133 USD/tấn, lên 4.401 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 100 USD/tấn, lên 7.790 USD/tấn.

Đối với kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá còn tăng mạnh hơn khi Robusta lên đến 4.646 USD/tấn, tăng 236 USD/tấn; Arabica 7.940 USD/tấn, tăng 90 USD/tấn.

Hiện tại, giá cà phê kỳ hạn cao nhất trong hơn 2 tháng qua và hồi phục khoảng 1.300 USD/tấn với Robusta.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước sẽ tiếp tục tăng sau khi đã tăng mạnh đến 4.600 đồng/kg, lên mức 121.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê trong nước tiếp tục cao hơn giá kỳ hạn trên sàn do Việt Nam đang cuối vụ, sản lượng trong dân còn rất ít.

Hơn nữa, giá cà phê xuất khẩu của các doanh nghiệp vẫn còn ở mức cao do hợp đồng trước ký trước đó nên sự chênh lệch giá này không quá bất thường.

Giá cà phê hôm nay tăng 3 con số





Ấn Độ tăng dùng cà phê gấp đôi

Giữa bối cảnh Brazil giảm lượng hàng ra vì ảnh hưởng thuế quan của Mỹ, cà phê càng có thêm cơ hội tăng giá.

Về phía cầu, bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ là quốc gia tỉ dân mới cũng gia tăng nhu cầu tiêu thị cà phê.

Đại diện tập đoàn cà phê hòa tan Continental Coffee Limited CCL dự báo thị trường cà phê Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi mức tiêu thụ trong vòng 5–10 năm tới, chủ yếu nhờ thế hệ trẻ coi cà phê là thức uống hàng ngày.

Ấn Độ cũng là một nước xuất khẩu cà phê nhưng trong 9 tháng của niên vụ 2024-2025, nước này chỉ xuất khẩu được 5 triệu bao, giảm đến 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy khả năng tương lai Ấn Độ có thể phải tăng nhập khẩu cà phê để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.