Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 26-10: Hé lộ của VICOFA về sản lượng vụ mới

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ ở thị trường trong nước, tiền công thuê hái tỉa cà phê lên đến 5.000 đồng/kg

Hôm nay, 26-10, không có giá cà phê tham chiếu trên sàn, giá cà phê trong nước tạm thời ở mức bình quân 116.300 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 2.500 đồng/kg, tương đương tăng 2,2%. 

Cà phê tăng giá, vườn cà phê được chăm kỹ

Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11-2025 là 4.552 USD/tấn, khoảng 120.000 đồng/kg, tăng so với tuần trước 19 USD/tấn, tức tăng 0,42%.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã hồi phục tốt hơn, bám sát giá sàn hơn so với tuần trước.

Trong khi đó, các vùng trồng của Việt Nam chủ yếu vẫn đang hái tỉa cà phê lứa đầu, chưa thu đồng loạt. 

Do hái tỉa cần sự tỉ mỉ và số lượng ít nên tiền công một số vườn lên đến 4.000 – 5.000 đồng/kg, mức chưa từng có trước đây. Điều này nhằm bảo đảm sản lượng cà phê toàn vụ cũng như các vụ sau.

Giá cà phê hôm nay 26 - 10: VICOFA dự báo sản lượng vụ mới tăng trưởng mạnh - Ảnh 2.

Cà phê giống mới sắp đưa vào thu hoạch

Những yếu tố giúp sản lượng cà phê tăng

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa đưa ra dự báo sản lượng niên vụ 2025-2026 ở mức 1,87 triệu tấn, tăng 10% so với niên vụ trước; dự báo này cao hơn 1 chút so với Bộ Nông nghiệp Mỹ là 1,86 triệu tấn.

Lý do VICOFA đưa ra là: niên vụ vừa qua khí hậu thời tiết tương đối thuận lợi cho sự phát triển của cây cà phê.

Giá cà phê tăng cao từ hơn 2 năm nay đã khuyến khích nhà vườn tăng đầu tư chăm sóc vườn cây.

Các giống mới, đặc biệt giống cà phê Robusta đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên nghiên cứu chọn lọc và đưa vào thực tiễn sản xuất với năng suất và chất lượng cao.

Các giống cà phê Robusta hiện tại vào giai đoạn kinh doanh ổn định đạt năng suất 4-5 tấn nhân/ha. Giống cà phê Catimor (Arabica) có năng suất 2,5-3 tấn nhân/ha.

Dự báo này loại trừ khả năng mưa bão vào tháng thu hoạch cao điểm tháng 11 và tháng 12 bởi sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hoạch. Các tin tức liên quan đến thời tiết bất thường ở Tây Nguyên đều khiến giá cà phê có thể nóng sốt.

Giá cà phê hôm nay 26 - 10: VICOFA dự báo sản lượng vụ mới tăng trưởng mạnh - Ảnh 3.


cà phê Tây Nguyên dự báo vicofa giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất
