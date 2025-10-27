HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 27-10: Kỳ vọng Robusta trở lại mốc 120.000 đồng/kg

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay hiện vẫn ở mức tốt bất chấp dự báo sản lượng cà phê toàn cầu tăng

Hôm nay 27-10, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ giao dịch vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Cà phê được mùa khắp nơi

TIN LIÊN QUAN

Giá khởi điểm Robusta giao tháng 1-2026 là 4.557 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 là 8.880 USD/tấn trong khi giá cà phê nội địa 116.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay được nông dân kỳ vọng sẽ trở lại mức 120.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt 178,7 triệu bao (mỗi bao 60 kg), tăng 4,3 triệu bao, tương đương 2,47% so với vụ trước, nhờ sản lượng tăng ở 4 trong số 5 quốc gia xuất khẩu lớn nhất.

Trong đó, Brazil được dự báo tăng 300.000 bao, Việt Nam tăng 2 triệu bao, Indonesia tăng 550.000 bao và Ethiopia tăng 900.000 bao, trong khi Colombia giảm 700.000 bao.

Giá cà phê hôm nay 27 - 10: Tăng giá cà phê có khả thi không? - Ảnh 2.

Giá cà phê đang ở giai đoạn rất tốt

Cơ hội tăng giá vẫn còn

Mặc dù tiêu thụ cà phê tiếp tục tăng nhưng tốc độ thấp hơn sản xuất, khiến thị trường toàn cầu dự kiến dư khoảng 9 triệu bao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giá cà phê khó "sụp" mà sẽ duy trì ổn định ở mức cao. Một thành viên Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết các nước xuất khẩu lớn đang thay đổi chiến lược bán hàng.

Tại Brazil, dù tồn kho Robusta còn lớn và giá tốt, nông dân vẫn giữ hàng, chờ giá cao hơn.

Tại Việt Nam, xu hướng "cần tiền thì bán, chưa cần thì giữ" đang phổ biến vì nông dân đã có nguồn tài chính dồi dào, không bị chi phí vốn như doanh nghiệp.

Do đó, dù được mùa, thị trường chưa chắc dư cung, thậm chí có thể thiếu hàng cục bộ. Ngoài ra, đạo luật chống phá rừng (EUDR) dự kiến có hiệu lực cuối năm 2025 khiến nhiều nhà giao dịch e ngại rủi ro, chưa dám đưa hàng lên sàn London.

Việc nguồn cung hạn chế trên sàn có thể khiến giá Robusta khó giảm và vẫn còn dư địa tăng.

Giá cà phê hôm nay 27 - 10: Tăng giá cà phê có khả thi không? - Ảnh 3.


cà phê vicofa giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
