Giá cà phê hôm nay 27-11: Đảo chiều giảm trở lại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 27-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh giảm từ 22 - 46 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 60 – 80 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay trong nước giảm nhẹ

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 46 USD/tấn, còn 4.513 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 giảm 60 USD/tấn, còn 9.070 USD/tấn.

Giá cà phê sáng nay ở thị trường trong nước cũng giảm 500 đồng/kg, còn 111.300 đồng/kg

Quy đổi theo tỉ giá, giá cà phê trong nước hiện thấp hơn giá sàn khoảng 8.000 đồng/kg do đang vụ thu hoạch.

Ngày hôm qua, giá cà phê ở Lâm Đồng bất ngờ tăng mạnh 1.800 đồng/kg, lên 111.300 đồng/kg, rút ngắn khoảng cách với các địa bàn còn lại.

Giá cà phê biến động khó lường

EU lại sắp sửa luật

Một số thông tin đáng chú ý lên thị trường cà phê gồm có: Colombia – nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 thế giới đang thu hoạch nhưng sản lượng dự kiến giảm 5,4%, còn 810.000 tấn do thời tiết bất lợi.

Trong khi đó, về tiêu thụ, Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua nhiệm vụ đàm phán đối với đề xuất sửa đổi đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) nhằm đơn giản hóa triển khai và lùi thời hạn áp dụng để các doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuẩn bị đầy đủ.

Thời điểm áp dụng mới dự kiến từ ngày 30-12-2026, kèm thêm 6 tháng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, tức hoãn 1 năm sau khi đã hoãn 1 năm vào năm ngoái.

Theo giới quan sát, thông tin này sẽ giúp "dòng chảy" cà phê từ các nước sang châu Âu không lo gián đoạn vì phải loại trừ các lô hàng vi phạm EUDR, căng thẳng nguồn cung tháo gỡ.



