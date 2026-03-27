HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 27-3: Arabica mất gần 200 USD/tấn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm với cả Robusta và Arabica nhưng Arabica giảm mạnh hơn; trong khi giá cà phê bán lẻ tại Mỹ vẫn cao

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 27-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 0,9%-1,02%, cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm tới 1,45%-2,66%.  

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 33 USD/tấn, còn 3.664 USD/tấn; giá Arabica giảm 190 USD/tấn, còn 6.780 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm tiếp từ mốc 93.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Thông tin từ thị trường Mỹ cho thấy xu hướng giá cà phê vẫn duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, dù giá trên sàn đã điều chỉnh giảm. 

Giá cà phê nội địa xoay quanh mức dưới 100.000 đồng/kg

Giá cà phê nội địa xoay quanh mức dưới 100.000 đồng/kg

Cục Thống kê Lao động Mỹ ghi nhận giá cà phê bán lẻ tháng 2-2026 đạt 20,86 USD/kg (khoảng 542.000 đồng), tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá cà phê nguyên liệu từ đầu năm 2026 giảm khoảng 17% do nguồn cung cải thiện nhưng áp lực chi phí đối với các nhà rang xay vẫn lớn vì hợp đồng mua trước ở mức cao. 

Thời gian vận chuyển và chu kỳ tồn kho 4-6 tháng khiến việc giảm giá nguyên liệu chưa thể phản ánh ngay vào giá cà phê bán lẻ.

Số liệu từ Việt Nam cũng cho thấy giá xuất khẩu thực tế cao hơn đáng kể so với giá tham chiếu trên sàn. 

Do đó, chi phí nguyên liệu của các nhà rang xay Mỹ vẫn cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ. Dự báo đến năm 2027, giá cà phê tiêu dùng tại Mỹ mới giảm rõ rệt. 

Mỹ hiện là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới và là khách hàng lớn của Việt Nam.



 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo