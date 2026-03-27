Giá cà phê hôm nay 27-3: Arabica mất gần 200 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 27-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 0,9%-1,02%, cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm tới 1,45%-2,66%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 33 USD/tấn, còn 3.664 USD/tấn; giá Arabica giảm 190 USD/tấn, còn 6.780 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm tiếp từ mốc 93.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Thông tin từ thị trường Mỹ cho thấy xu hướng giá cà phê vẫn duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, dù giá trên sàn đã điều chỉnh giảm.

Giá cà phê nội địa xoay quanh mức dưới 100.000 đồng/kg

Cục Thống kê Lao động Mỹ ghi nhận giá cà phê bán lẻ tháng 2-2026 đạt 20,86 USD/kg (khoảng 542.000 đồng), tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá cà phê nguyên liệu từ đầu năm 2026 giảm khoảng 17% do nguồn cung cải thiện nhưng áp lực chi phí đối với các nhà rang xay vẫn lớn vì hợp đồng mua trước ở mức cao.

Thời gian vận chuyển và chu kỳ tồn kho 4-6 tháng khiến việc giảm giá nguyên liệu chưa thể phản ánh ngay vào giá cà phê bán lẻ.

Số liệu từ Việt Nam cũng cho thấy giá xuất khẩu thực tế cao hơn đáng kể so với giá tham chiếu trên sàn.

Do đó, chi phí nguyên liệu của các nhà rang xay Mỹ vẫn cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ. Dự báo đến năm 2027, giá cà phê tiêu dùng tại Mỹ mới giảm rõ rệt.

Mỹ hiện là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới và là khách hàng lớn của Việt Nam.