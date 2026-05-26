Giá cà phê hôm nay 26-5: Brazil thu hoạch trễ giúp giữ giá cà phê

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 26-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm chưa tới 0,5%, trong khi sàn London (Anh) nghỉ lễ ngân hàng nên chưa có giá giao dịch mới.

Giá cà phê ít biến động

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tạm giữ mức 3.456 USD/tấn của phiên trước.

Giá Arabica giảm khoảng 20 USD/tấn, xuống còn khoảng 6.000 USD/tấn (quy đổi).

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến ít biến động so với mức 87.600 đồng/kg của ngày hôm qua.

Giá Arabica giảm nhẹ khi thị trường theo dõi sát tiến độ thu hoạch tại Brazil.

Brazil và Việt Nam là 2 nguồn cung cà phê lớn nhất thế giới

Brazil thu hoạch chậm

Khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Safras & Mercado cho thấy đến ngày 20-5, nước này mới thu hoạch khoảng 9% sản lượng dự kiến, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 14%.

Theo Safras & Mercado, tiến độ thu hoạch chậm chủ yếu do cây trồng phát triển chậm hơn năm ngoái.

Bên cạnh đó, sản lượng niên vụ mới được dự báo tăng mạnh cũng khiến quá trình thu hoạch kéo dài hơn.

Tổng sản lượng cà phê Brazil niên vụ này được dự báo đạt 73,3 triệu bao 60 kg, tăng 9,5 triệu bao so với vụ trước.

Trong đó, sản lượng Arabica dự kiến tăng tới 27,5%, lên 48,7 triệu bao; còn Robusta ước đạt 24,6 triệu bao, giảm khoảng 1 triệu bao so với mức kỷ lục của năm ngoái.