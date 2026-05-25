Giá cà phê hôm nay 25-5: Indonesia mất mùa, tăng nhập cà phê Việt

Hôm nay 25-5, các sàn cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Khởi đầu tích cực

Trước giờ mở cửa, giá tham chiếu cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 ở mức 3.456 USD/tấn, Arabica đạt 6.000 USD/tấn.

Giá cà phê nội địa bình quân khoảng 88.000 đồng/kg.

Việt Nam có hơn 85% sản lượng cà phê phục vụ xuất khẩu nên giá cả phụ thuộc lớn vào thị trường quốc tế và các yếu tố cung – cầu toàn cầu.

Vấn đề được mùa, mất mùa xét chung các nước xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới, không riêng nước nào.

Indonesia tăng nhập cà phê Việt Nam

Indonesia mất mùa, tăng nhập, giảm xuất cà phê

Theo báo cáo tháng 5-2026 của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê nhân của Indonesia niên vụ 2026-2027 được dự báo giảm 8%, còn 11,38 triệu bao do gặp thời tiết bất lợi.

Indonesia hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 thế giới, sau Brazil, Việt Nam và Colombia.

Do sản lượng giảm trong khi nhu cầu nội địa tiếp tục tăng mạnh, USDA dự báo xuất khẩu cà phê hạt xanh của Indonesia niên vụ 2026-2027 chỉ đạt khoảng 7 triệu bao, giảm 11% so với niên vụ trước.

Đáng chú ý, Indonesia được dự báo nhập khẩu khoảng 1,42 triệu bao cà phê trong niên vụ này, tăng 10.000 bao so với vụ trước.

Việt Nam là nguồn cung cà phê nhập khẩu lớn nhất của Indonesia, chiếm khoảng 55%-68% thị phần tùy từng năm; Brazil đứng thứ hai với khoảng 25%-30%.

Indonesia nhập khẩu cà phê đặc sản, cà phê pha sẵn và nguyên liệu phục vụ ngành rang xay nội địa.

Cà phê Việt Nam được ưa chuộng nhờ nguồn cung dồi dào, giá cạnh tranh và vị trí địa lý gần Indonesia giúp giảm chi phí vận chuyển.