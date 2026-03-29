HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 29-3: Dự báo đáng chú ý

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay 29-3 khép lại tuần giảm, các tổ chức tiếp tục đưa ra dự báo về giá cà phê cuối năm

Giá cà phê hôm nay 29-3 ở thị trường trong nước bình quân ở mức 92.400 đồng/kg, giảm 1.600 đồng/kg, tương đương 1,7% so với tuần trước. 

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tham chiếu trên sàn London - Anh chốt tuần ở mức 3.593 USD/tấn, giảm 1,94% so với cuối tuần trước; Arabica ở sàn New York - Mỹ giảm 2,64% xuống 6.650 USD/tấn.

Reuters vừa công bố khảo sát với 11 nhà phân tích chuyên về lĩnh vực cà phê. Những nhà phân tích này tham gia khảo sát dự báo giá cà phê Arabica cuối năm 2026 có thể về mức gần 5.000 USD/tấn, còn Robusta giảm chỉ còn 2.500 USD/tấn. 

Giá cà phê hôm nay 29 - 3 và dự báo giá cà phê cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Giá cà phê khó đoán

Cơ sở cho những dự báo này là nguồn cung cà phê được bổ sung ở nửa cuối năm 2026 bao gồm: Brazil trúng mùa lớn, sản lượng dự kiến 4,44 - 4,56 triệu tấn; Việt Nam dự báo thu hoạch 1,86 triệu tấn, dư cung tới hơn nửa triệu tấn.

Dự báo này không tính đến yếu tố bất thường như thời tiết bất lợi ở Brazil hay rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia theo dõi thị trường cà phê, thông thường các dự báo từ phía bên mua hàng thường có xu hướng dự báo nguồn cung tăng, giá giảm. 

Ngược lại, các dự báo từ phía sản xuất thường chú trọng các rủi ro khiến nguồn cung sụt giảm, có lợi cho giá.

Giá cà phê hôm nay 29 - 3 và dự báo giá cà phê cuối năm 2026 - Ảnh 3.

 

Giá cà phê hôm nay 27-3: Arabica mất gần 200 USD/tấn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo