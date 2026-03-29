Giá cà phê hôm nay 29-3: Dự báo đáng chú ý

Giá cà phê hôm nay 29-3 ở thị trường trong nước bình quân ở mức 92.400 đồng/kg, giảm 1.600 đồng/kg, tương đương 1,7% so với tuần trước.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tham chiếu trên sàn London - Anh chốt tuần ở mức 3.593 USD/tấn, giảm 1,94% so với cuối tuần trước; Arabica ở sàn New York - Mỹ giảm 2,64% xuống 6.650 USD/tấn.

Reuters vừa công bố khảo sát với 11 nhà phân tích chuyên về lĩnh vực cà phê. Những nhà phân tích này tham gia khảo sát dự báo giá cà phê Arabica cuối năm 2026 có thể về mức gần 5.000 USD/tấn, còn Robusta giảm chỉ còn 2.500 USD/tấn.

Giá cà phê khó đoán

Cơ sở cho những dự báo này là nguồn cung cà phê được bổ sung ở nửa cuối năm 2026 bao gồm: Brazil trúng mùa lớn, sản lượng dự kiến 4,44 - 4,56 triệu tấn; Việt Nam dự báo thu hoạch 1,86 triệu tấn, dư cung tới hơn nửa triệu tấn.

Dự báo này không tính đến yếu tố bất thường như thời tiết bất lợi ở Brazil hay rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia theo dõi thị trường cà phê, thông thường các dự báo từ phía bên mua hàng thường có xu hướng dự báo nguồn cung tăng, giá giảm.

Ngược lại, các dự báo từ phía sản xuất thường chú trọng các rủi ro khiến nguồn cung sụt giảm, có lợi cho giá.