Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 3-2: Robusta giảm, Việt Nam xếp thứ 3 cung cấp cà phê cho Úc

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đỏ sàn với Robusta trong khi Arabica biến động nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 3-2 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,39%-2,1%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng được điều chỉnh nhẹ. 

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 84 USD/tấn, còn 4.029 USD/tấn; giá Arabica tăng 20 USD/tấn, lên 7.350 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 101.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Việc giá vàng, giá bạc gần đây biến động lớn cũng tác động lên thị trường cà phê khi các nhà đầu tư chuyển vốn sang những mặt hàng có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

Giá cà phê hôm nay 3 - 2: Robusta giảm , Việt Nam đứng thứ 3 cung cấp cà phê cho Úc - Ảnh 2.

Giá cà phê biến động mạnh trước Tết

Liên quan thị trường cà phê, số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam là nguồn cung cấp cà phê lớn thứ 3 cho Úc, sau Brazil và Colombia.

Trong thời gian trên, Úc nhập 11.400 tấn cà phê, trị giá 65,4 triệu USD, giảm 10% về lượng nhưng tăng 37% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Úc giảm từ 13% xuống còn 10% trong giai đoạn trên.

Một trong những lý do khiến cà phê Việt Nam giảm thị phần là do giá cà phê bình quân của Việt Nam tăng 52% trong khi mặt bằng giá nhập khẩu chung tăng 34%.

Giá cà phê hôm nay 3 - 2: Robusta giảm , Việt Nam đứng thứ 3 cung cấp cà phê cho Úc - Ảnh 3.


